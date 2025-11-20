Acest fenomen meteorologic este generat de o masă de aer încărcată cu particule fine de praf, provenite din deșertul Sahara, care va fi transportată în țara noastră în perioada 21-23 noiembrie 2025. Praful va ajunge inițial în zonele vestice, nord-vestice și nordice ale României, pentru ca apoi să se extindă către regiunile estice.

„Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”, anunță ANM.

Depunerile de praf saharian vor fi mai vizibile în special în timpul precipitațiilor, când particulele sunt aduse la sol de picăturile de ploaie, fenomen cunoscut sub numele de „ploaie murdară”.

ANM recomandă populației să modereze activitățile în aer liber în această perioadă, mai ales persoanelor cu afecțiuni respiratorii sau alergii, pentru a evita inhalarea particulelor de praf. Concentrațiile de praf saharian sunt însă estimate a fi relativ reduse, astfel încât impactul asupra sănătății populației va fi minim.

Fenomenul de transport al prafului saharian este monitorizat la nivel european de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), care oferă date actualizate despre deplasarea și concentrația acestor particule.

În ultimele luni, România a mai fost afectată de episoade similare, care au avut un impact predominant vizual, schimbând culoarea cerului și lăsând un strat fin de praf pe suprafețe exterioare.