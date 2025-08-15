Primăria Dârmănești din județul Argeș, comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori, a cheltuit vara aceasta aproximativ 30.000 de euro din bani publici pentru cursuri de formare profesională desfășurate în stațiuni de lux de pe litoral. Aproape toți angajații au participat la aceste programe.

Autoritățile au făcut opt achiziții publice, cu pachete între 4.990 și 10.590 lei pentru fiecare persoană. Acestea au inclus cazare la hoteluri de 3 și 4 stele, mese și o taxă de curs de 1.090 lei. Toate achizițiile au avut același tipar: pachete scumpe, puține detalii despre conținutul cursurilor și locații de lux. În iunie, cea mai mare plată a fost de 84.500 lei pentru 10 persoane. Destinațiile au fost Mamaia, Venus și Jupiter.

În paralel, primăria din Zalău a organizat pe 2 august o masă festivă de 6.000 de euro pentru celebrarea „Nunții de Aur”, destinată unui număr de 239 de persoane. Un eveniment similar a avut loc și în Fălticeni, unde s-au cheltuit 4.000 de euro. Primăria orașului Tăuții Măgherăuș din Maramureș a cumpărat chiar și 10 verighete din bani publici, iar în Turda s-au comandat brățări cu pietre semiprețioase.

Alte comune din țară au încheiat deja contractele pentru dulciurile de Crăciun destinate copiilor, iar festivalurile și concertele par să rămână în continuare o prioritate.

Șeful de la Finanțe vorbește despre recesiune, dar ministerul cumpără 14 aparate de cafea, o râșniță, cafea boabe și apă minerală de peste 11.000 de euro. De asemenea, în plină digitalizare, instituțiile își fac stocuri masive de hârtie, ștampile și fotocopiatoare, ca în anii '90.