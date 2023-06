Astfel, angajații societății de transport subteran din București se pregătesc să devină o nouă categorie profesională care apelează la proteste pentru a cere majorarea salariilor, alăturându-se astfel profesorilor, polițiștilor și cadrelor medicale.

Club Feroviar a intrat în posesia unei informări a conducerii Unitatea – Sindicatul Liber Metrou către membrii săi, distribuită marți seara pe rețelele interne ale sindicaliștilor.

În informarea citată se precizează faptul că marți, 6 iunie, la sediul Metrorex a avut loc o nouă întâlnire a comisiilor de negociere a CCM Metrorex pentru anii 2023/2024. Precedenta întâlnire a celor două comisii avusese loc pe 24 mai și s-a încheiat în momentul în care administrația a spus că nu este în măsură să înainteze un procent privind creșterea salarială de care vor beneficia angajații societății.

”De dimineață (marți, 6 iunie), am fost invitați la sediul Societății, să negociem. De bună credință și dorind să găsim rezolvarea, am mers la întâlnire. Din păcate, administrația a comunicat același lucru, și anume acela că nu este în măsură sa înainteze o ofertă de creștere salarială, că încă se fac analize și calcule. Constatând ca administrația nu are niciun răspuns pentru niciuna din primele patru revendicări ale sindicatului, echipa USLM s a retras, din nou, de la negocieri. De ce? Pentru că administrația nu știe când se plătesc drepturile din trecut, nu știe cand se aplică prevederile procesului verbal din iunie 2022, când se acordă asigurările private de sănătate, când se acordă o creștere salarială. Am atras atenția asupra faptului că în două zile expiră actualul CCM și sunt premisele declanșării unui conflict colectiv de muncă la metrou. În acest sens, în perioada imediat următoare USLM va distribui către membrii săi programul acțiunilor sindicale ce vor urma, precum și tabelele pentru greva de avertisment și pentru greva generală. Nu uitați că lupta este permanentă și doar uniți vom câștiga, pentru că unitatea este viitorul”, se arată în informarea către membrii de sindicat.

Potrivit legislației muncii în vigoare, conflictul de muncă (a cărui ultimă fază este declanșarea grevei generale) poate fi declanșat în afara perioadei de valabilitate a Contractului Colectiv de Muncă. Întrucât acest document a expirat, conflictul poate izbucni oricând.