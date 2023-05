Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a anunţat că ordinul care prevede scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii care desfăşoară activităţi al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) a fost publicat în Monitorul Oficial.

De prevederile prezentului Ordin, iniţiat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, beneficiază în mod egal atât angajaţii din instituţiile publice, cât şi cei din privat, mai arată comunicatul de presă al MCID.

Conform sursei citate, Ordinul aduce o serie de schimbări importante care vizează angajaţii din domeniul IT din instituţiile publice. Enumerăm câteva dintre aspectele relevante ale acestui ordin şi cum vor contribui ele la transformarea digitală a României: „1. Scutirea de impozit pe venit: O veste bună pentru angajaţii din domeniul IT care lucrează în instituţiile publice! Noul ordin clarifică faptul că aceştia vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor. Această măsură are scopul de a atrage şi menţine specialiştii în domeniul TIC în administraţia publică, accelerând procesul de digitalizare al ţării.