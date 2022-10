Coreea de Nord a anunțat marți că recunoaște anexarea celor patru regiuni ucrainene Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie la Federația Rusă.

Coreea de Nord a susținut rezultatele „referendumurilor” din patru zone ocupate ale Ucrainei, văzute ca un „show de propagandă” și considerate ilegale de autoritățile ucrainene, transmite presa oficială de la Kremlin.

Regimul de la Phenian al lui Kim Jong-Un susține și împărtășește și doctrina nucleară a Rusiei. La începutul lunii septembrie, Coreea de Nord își anunța adoptarea legii statutului de putere nucleară, ce prevede posibilitatea de a lansa atacuri nucleare împotriva țărilor „inamice”.

„Respectăm voința locuitorilor care au dorit să se reunească cu Rusia și susținem poziția guvernului rus de a face din aceste regiuni părți ale țării. Referendumurile s-au desfășurat în conformitate cu Carta ONU, care a consacrat principiul egalității popoarelor și dreptul lor la autodeterminare, în conformitate cu procedurile legitime ce au făcut posibilă reflectarea voinței locuitorilor celor două republici și ai celor două regiuni”, a transmis Cho Chol-su, șeful Departamentului Organizații Internaționale din cadrul Ministerului de Externe din Coreea de Nord, potrivit agenției ruse de stat TASS.

#NorthKorea supports the #Russian government's decision to annex four #Ukrainian territories, reports the Korean Central News Agency. pic.twitter.com/1Pm9qLcRfd