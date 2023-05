Întâmplarea a avut loc în timpul unui concert susținut la un cunoscut hotel din București. Emoționat de piesa Andrei, Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri și s-a dus glonț la artistă pentru a o ridica în brațe. Numai că neatenția a făcut ca interpreta să-și spargă dintele cu microfonul.

„Asta de mult, nu aveam încă trupă, eram cu dansatoare. Și domnul Becali a venit la petrecerea asta, în primă fază se uita, Cine-i fata asta? În momentul în care am început să cânt Vreau sărutarea ta, și-a dat seama cine sunt, pentru că îi plăcea mult melodia. S-a ridicat, a venit și m-a luat în brațe, eu cum cântam, el când m-a ridicat, mi-am lovit dintele cu microfonul și mi-am ciobit dintele.(…) Apoi, când m-a lăsat jos, le întrebam pe fete, Mai am dintele, mai am dintele?”

Întâmplarea stânjenitorare a fost povestită de cântăreață în cadrul podcast-ului Da Bravo! by Mihai Bobonete (minutul 16:18)