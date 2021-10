Procurorii au început o anchetă după ce 3 bolnavi de la spitalul din Tg. Cărbunești au murit. Cercetările se fac in rem, ceea ce însemnă că nu sunt vizate persoane, ci doar fapta, într-un dosar penal pentru ucidere din culpă. Dosarul va fi trimis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Pe de altă parte, au ieșit la iveală și alte detalii legate de nereguli constatate de autorități la spitalul gorjean, în urma unor verificări făcute în decembrie anul trecut la nivel național, după incendiul tragic de la secția ATI a Spitalulul din Piatra Neamț, în urma căruia 10 bolnavi au murit.

Astfel, potrivit Realitatea Plus, la SPITALUL DE URGENTA TG. CARBUNESTI nu se asigură condițiile de evacuare în caz de situatii de urgentă, instituția nu are autorizaţie de securitate la incendiu, nu are instalațiile de detectie, semnalizare și avertizare a incendiilor, iar hidrantii interiori/exteriori nu funcționează de incendiu.