Într-o perioadă în care scenele politice din România sunt tot mai dinamice, Realitatea Plus a luat decizia de a comanda un sondaj de opinie pentru alegerile prezidențiale din acest an. Am dorit să oferim publicului nostru informații corecte și obiective, bazate pe cercetări sociologice de înaltă calitate, realizate de cele mai respectate și de încredere case de sondare din România – Avangarde și INSOMAR.