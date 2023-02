La doar 35 de kilometri de Sighetu Marmației, pe unde intrau majoritatea refugiaților, se află comuna Petrova cu puțin peste 2.500 de locuitori. Deși niciun ucrainean nu a rămas în gazda localnicilor, statul român a decontat cheltuieli cu cazarea și hrana pentru aproximativ 700 de refugiați. Zeci de polițiști și jandarmi au descins la casa primarului și la alți 116 localnici bănuți că ar fi găzduit fictiv ucraineni pentru banii dați de stat.

"Functionari din cadru unei unitati administrativ teritoriale (UTA) si 102 persoane. Exista banuiala ca persoanele ar fi depus la inceputul lunii ianuarie la UTA un numar mare de cereri de decontare, urmand ca acestia sa obtina ilegal 9.765.070 de lei", a transmis Anca Pop, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș.

În ianuarie, Primăria Petrova făcuse solicitări pentru decontarea a aproape 2 milioane de euro, dar plata a fost blocată. Anchetatorii dau exemplu un localnic care a pretins că ținea în gazdă și câte 60 de refugiați, iar suma pe care statul urma să i-o dea era de 126.000 de lei. Pentru un refugiat, statul asigură 2.100 de lei pe lună.



Un lucru este sigur: oamenii legii nu au găsit nici picior de ucrainean în localitate.







Primarul din Petrova, Ion Petrovai care conduce comuna din 2008, spune că i-a trecut pe o foaie pe toți cei care au făcut solicitări pentru decontări. Edilul spune că nu a luat niciun ban pentru el, dar speră că, în acest fel, localnicii își vor plăti datoriile la taxe și impozite.

"Am avut amenințări cu moartea. Cum puteam să opresc când au fost atâția bani? Problema cea mai mare e că mi-au amenințat familia. Mi-au spus că îmi vor omorî fiicele și nepoții. (...) Mă duc să îmi scot pensia și s-o duc la avocați. Am crezut că-s martor, dar acolo scrie suspect,” a mărturisit primarul, potrivit Libertatea.ro



Mai mult decât atât, anchetatorii au descoperit că o parte dintre clădirile trecute în cereri erau în șantier și nimeni nu putea locui acolo.