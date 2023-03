"Niciunul dintre funcţionari, niciunul dintre poliţiştii de securitate privată nu a luat nicio măsură pentru a deschide uşa migranţilor care se aflau înăuntru unde era un incendiu", a declarat procurorul specializat în drepturile omului Sara Irene Herrerias Guerra într-o conferinţă de presă susținută a doua zi după incident, relatează agenția AFP preluată de Agerpres.

Oficialul a arătat, în context, că a fost deschisă o anchetă pentru "omor" şi "vătămare", fără a exclude însă și alte infracţiuni.



Potrivit ministrul securităţii publice, Rosa Icela Rodriguez, până în prezent au fost identificaţi opt presupuşi responsabili. Vorbim despre 3 agenţi ai Institutului Naţional pentru Migraţie şi 5 membri ai unei companii private de securitate. Drept urmare, cel puţin 4 mandate de arestare urmau să fie solicitate de la judecători.



Magistratul a confirmat autenticitatea unei înregistrări video de 32 de secunde difuzată de mai multe media, printre care AFP. "Acest videoclip face parte din dosarul anchetei", a declarat ea.



Această înregistrare a camerelor de supraveghere arată începutul incendiului din cursul nopţii de luni spre marţi. În spatele gratiilor, în fum, un bărbat loveşte cu piciorul într-o uşă închisă, în timp ce altul pare să pună o saltea pe podea.



În prim plan, de cealaltă parte a celulei, trei agenţi, dintre care doi în uniformă, se retrag întorcându-le spatele, fără a le acorda ajutor.



Preşedintele mexican Andrés Manuel Lopez Obrador a dat asigurări că nu va exista "nicio impunitate" în tragedia de la centrul de detenţie din Ciudad Juarez.



"Nu vom ascunde nimic şi nu va exista impunitate", a declarat Andrés Manuel Lopez Obrador.



Iniţial, preşedintele mexican estimase că migranţii au declanşat incendiul cu saltele într-o mişcare de "protest".



"Presupunem că au aflat că vor fi expulzaţi, mutaţi", a declarat el marţi, la câteva ore după această tragedie, fără precedent în facilităţile pentru migranţi din Mexic.

"US-backed detention center" in Ciudad Juarez. Communists will always blame you for their own incompetence https://t.co/E4hqxYJOhr