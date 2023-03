Cel puțin 39 de persoane au fost ucise în urma unui incendiu izbucnit la un centru de migrație de la granița dintre SUA, au anunțat marți autoritățile, citate de The New York Times.

În transmisiunile live și imaginile suprinse de agențiile de presă se observă rânduri de cadavre acoperite cu folie pentru arși.

foto: Profimedia

Focul Incendiul a izbucnit luni seară la o unitate administrată de Institutul Național de Migrație (INM) din Ciudad Juarez, a precizat agenția într-un comunicat, potrivit sursei citate.

Cauza incendiului nu a fost cunoscută imediat. Agenția a declarat că "respinge cu fermitate actele care au dus la această tragedie", fără a preciza care ar fi putut fi acestea.

Căminul pentru refugiați se afla în apropiere de podul internațional Santa Fe și peste graniță de El Paso, Texas, un punct de trecere important pentru migranții mexicani care încearcă să ajungă în Statele Unite.

At least 39 people were killed after a fire broke out in a migrant detention facility in northern Mexico, near the US border ⤵️



🔗: https://t.co/GAMFO5Fwi8 pic.twitter.com/fSxUbqnhY6