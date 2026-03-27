Percheziții în toată țara și acuzații grave

Investigația a fost declanșată în urma unei operațiuni desfășurate la începutul săptămânii, când anchetatorii au efectuat nu mai puțin de 83 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară, inclusiv Ilfov, Argeș, Dolj sau Constanța.

Dosarul vizează activități ilegale în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, în special pe zona de colectare, finanțare și decontare. În urma descinderilor, au fost ridicate numeroase documente și probe considerate relevante pentru anchetă.

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale împotriva celor 14 suspecți, acuzațiile incluzând înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

Mecanismul fraudei: operațiuni fictive și raportări false

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2021 - decembrie 2023, suspecții ar fi pus la punct un mecanism complex de fraudare. Aceștia ar fi creat circuite fictive de tranzacții privind colectarea deșeurilor, raportând cantități mult mai mari decât cele reale.

Datele ar fi fost transmise către organizațiile de transfer de responsabilitate, cunoscute ca OIREP, care ar fi acceptat aceste raportări. Scopul era atingerea țintelor anuale impuse de legislație și obținerea ilegală de fonduri.

Prejudiciul a fost produs în dauna Administrația Fondului pentru Mediu și este estimat la peste 236 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 47,4 milioane de euro.

Arestări, control judiciar și suspecți dați în urmărire

Din cele 14 persoane cercetate, 11 au fost prezentate în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Decizia Tribunalul București a fost următoarea: șase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar.

În același timp, trei suspecți se sustrag cercetărilor, iar procurorii au solicitat arestarea acestora în lipsă.

Sechestru pe bunuri de milioane de euro

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii extinse. Au fost puse sub sechestru bunuri mobile și imobile aparținând suspecților, precum și conturi bancare.

Printre bunurile vizate se numără: cinci imobile, patru terenuri, aproximativ 30 de autoturisme și sume de bani în numerar.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate depășește 10 milioane de euro, însă măsurile vizează acoperirea integrală a prejudiciului estimat.

Cazul este în plină desfășurare, iar deciziile instanței în privința suspecților care se sustrag cercetării urmează să fie luate în perioada următoare.

