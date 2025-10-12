Accidentul s-a produs în mijlocul nopții, moment în care polițiștii se grăbeau să-și ajute niște colegi care au cerut întăriri în încercarea de a opri un scandal. Potrivit agenților, aceștia ar fi pornit girofarul și semnalele acustice. Cu toate acestea, polițistul care conducea autospeciala nu s-ar fi asigurat înainte să traverseze intersecția.

În urma impactului, la fața locului au intervenit de urgență salvatorii, iar adolescentul și polițistul care se afla pe locul din dreapta al mașinii au fost transportați de urgență la spital. În ciuda manevrelor de resuscitare, fiul procuroarei a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Zeci de prieteni şi colegi de clasă au venit la locul tragediei cu flori şi lumânări.

Adolescentul avea permis de un an, iar motocicletele erau pasiunea sa. Colegii săi au povestit că mereu conducea cu prudență și că tânărul a mers în siguranță și pe Transfăgărășan. Cu toate acestuia, mama sa s-ar fi înduplecat cu greu să-i cumpere tânărului o motocicletă.

Autoritățile au deschis un dosar penal în urma tragediei, iar polițistul care se afla la volanul autoturismului este cercetat în continuare. Superiorii acestuia urmează să decidă dacă îl vor suspenda pe durata anchetei și vor să afle dacă putea evita tragedia.