Ion Cristoiu: E interesant ce au spus companiile, în Balotești, așa am învățat și eu, primarii îmi spuneau: trebuie să aducem cât mai mulți investitori, că ei plăteau taxe și impozite. Păi la noi, în București, marile companii nu plătesc taxe și impozite? Intră în buget?

Anca Alexandrescu: Sigur că da, plătesc. Știți, e o problemă cu legea: unele taxe intră în bugetul Bucureștiului, altele intră în bugetul național și din bugetul național se redistribuie către primăriile de sectoare. Este o anomalie legislativă.

Ion Cristoiu: Bucureștiul de unde ia el bani? Din ce?

Anca Alexandrescu: Are venituri, are parcări, tot felul. Ar putea să aibă și mai multe. Nu ne putem baza doar pe asta. Sigur că poate să ia și de la guvern. În primul rând eu propun – și este ideea domnului Petrișor Peiu, care este alături de mine – să facem un Fond al Bucureștiului, un fond de investiții al Bucureștiului. Toate marile proiecte din București să se facă împreună și cu parteneri privați, dar chiar și cu cetățeni care vor să investească în aceste proiecte mari care vor produce bani. Pentru că, de exemplu, o sală de spectacole va produce bani și se va putea face foarte repede dacă vom avea parteneriat public-privat.

Din acest fond de investiții se pot produce bani foarte mulți. Câștigă toată lumea din lucrul ăsta: vin și evenimente, vin și bani la buget. Nu ne putem baza doar pe bugetul de la guvern. Uitați-vă că bugetul de la guvern este din ce în ce mai mic. Toți ceilalți contracandidați se plâng că nu le dă guvernul bani.

Un primar cu viziune trebuie să producă bani, să scoată bani din piatră seacă. Toate capitalele lumii beneficiază și folosesc tot ce înseamnă istorie. Ce istorie are acest București, câte monumente avem pe care le putem folosi? Nu avem un traseu al Revoluției în București și multe alte proiecte de tipul acesta care pot genera venituri pentru oraș. Uitați-vă câte clădiri istorice avem în paragină.

Din fericire, am văzut că sunt foarte mulți investitori privați care au cumpărat o parte din ele și le-au refăcut și le-au redat circuitului orașului, circuitului cultural. Dar nu au un partener în primar. Primarul care a fost înainte, domnul Nicușor Dan, s-a îngropat în dosare, în instanță, în războiul cu marii dezvoltatori imobiliari. Sigur că trebuie făcută ordine inclusiv la acest capitol.