Anca Alexandrescu a citat din cifrele date publicității de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Candidata la Primăria Generală a spus că dacă va câștiga alegerile va rezilia absolut toate contractele care sunt în destrimentul Primăriei Capitalei. „Dacă tot avem alegeri la Primăria Capitalei, hai să ne uităm un pic peste realizările fostului primar general, acum președinte al țării:

anul 2021: Nicușor Dan a propus și i s-a aprobat un buget de 8,5 miliarde de lei. A realizat venituri de 4,98 miliarde de lei, din care venituri proprii 4,24 miliarde de lei

anul 2022: Nicușor Dan a propus și i s-a aprobat un buget de 9 miliarde de lei. A realizat venituri de 5,3 miliarde de lei, din care venituri proprii 5,04 miliarde de lei

anul 2023: Nicușor Dan a propus și i s-a aprobat un buget de 11,61 miliarde de lei. A realizat venituri de 7,14 miliarde de lei, din care venituri proprii 6,59 miliarde de lei

anul 2024: Nicușor Dan a propus și i s-a aprobat un buget de 11,1 miliarde de lei. A realizat venituri de 6,74 miliarde de lei, din care venituri proprii 5,27 miliarde de lei

anul 2025: Nicușor Dan a propus și i s-a aprobat un buget de 11,58 miliarde de lei. A realizat , la 9 luni, venituri de 4,36 miliarde de lei, din care venituri proprii 3,79 miliarde de lei. În 2024 la 9 luni avea încasări de 4,95 miliarde de lei, din care venituri proprii de 4,2 miliarde de lei. În 2023 la 9 luni, avea încasări de 5,187 miliarde de lei, din care venituri proprii de 4,81 miliarde de lei.

Curios mod de a conduce Bucureștiul au avut Nicușor Dan și coaliția PSD- PNL-USR: - în fiecare an au aprobat un buget mult supraevaluat, din care nu au realizat decât aproximativ 70% -din 2023 încoace sunt în scădere accentuată atât veniturile totale la buget, cât și veniturile proprii - la 9 luni, situația este dezastruoasă în 2025: venituri (atât totale , cât și proprii) mult mai mici decât în 2024, dar și mai mici față de 2023 - între timp, am cam avut o inflație de cumulată de vreo 25% .

Întrebare : oare nu o fi văzut nimeni că, de trei ani încoace, Nicușor Dan propune bugete din ce în ce mai mari, dar realizează din ce în ce mai puțin? Poate îi trebuia omului un buget propus imens (deși nerealist), pentru a micșora ponderea datoriei, cine știe? matematicienii ăștia ar fi în stare de orice. De exemplu, datoriile totale ale Primăriei Capitalei se duc la peste 6 miliarde de lei. Într-un fel sună să spui că ai venituri de 6-7 miliarde de lei și datorii de 6 miliarde și altfel să te lauzi că ai un buget de aproape 12 miliarde de lei și datorii de 6 miliarde de lei, nu credeți?