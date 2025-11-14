Anca Alexandrescu: Cetățeanu trebuie să fie la putere, așa cum am spus. Dacă ajung primar general, biroul meu ar fi în stradă. Dacă aș fi fost un om al sistemului, candidații sistemului nu s-ar fi unit toți împotriva mea.

Anca Alexandrescu a mers în piețele din Capitală și a stat de vorbă cu producătorii români, împovărați de măsurile Guvernului Bolojan și de numărul tot mai mare de supermarketuri care le iau clienții. Oamenii se plâng că vânzările le-au scăzut la jumătate și cu greu mai fac față.