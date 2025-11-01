„Vreau să mulțumesc tuturor susținătorilor. Fiecare vot contează. Eu sunt Anca și nu mă voi schimba, voi rămâne aceeași Anca, ce timp de șase ani, la Realitatea, am reușit să aduc adevărul și dreptatea în casele oamenilor. Lucrurile bune se fac, nu se spun. Primul lucru pe care am să îl fac va fi să îi aduc pe toți bucureștenii împreună, inclusiv pe toți din cele 6 primării și îi voi pune la masă. Luptele dintre partide au dus la blocaj total. Doar un om din afara politicului îi poate pune la masă pe toți primarii și cei din administrația bucureșteană.

Cetățeanul va fi în centru a ceea ce voi face eu. Biroul meu va fi în stradă. Se pot face multe, dar nu cu bani publici, ci cu fonduri aduse din exterior. Voi încerca să scot bani din piatră seacă pentru cetățeni. Am fost criticată pentru faptul că plâng. Cred ca empatia a dispărut de tot din cauza politicului. Mie nu mi-e frică de nimeni. Trebuie să fim împreună și alături de oameni. Bucureștenii au fiecare câte o problemă și alte neajunsuri, iar lucrurile acestea pot fi rezolvate cu empatie suflet și mai ales credință.

Cei care se tem de oameni, înseamnă că nu au credință. Eu voi face o campanie modestă. Nu am bani și nu vreau să etalez mii de afișe electorale. Nu asta așteaptă bucureștenii. Nu mă interesează ceilalți candidați și nu îi voi ataca. Eu, pentru cetățean candidez, nu pentru găștile politice. Bucureștiul e pe primul loc numai la rele. Dacă îl punem pe primul lor, vom reuși și cu România. Bucureștiul are un imens potențial economic.

Suntem la cel mai mare PIB pe cap de locuitor 85.000 de euro, dar din păcate, Bucureștiul nu arată precum alte capitale. Se tem de faptul că eu am reușit în șase ani să schimb foarte multe. Presiunea publică, venită de la cetățeni, îi va schimba pe ei. Trebuie să schimbăm modul politicienilor de a aborda oamenii.

Vom începe și strângerea de semnături. Campania mea va fi în strada. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, voi, după aceea, o să puneți România pe primul loc”, a declarat Anca Alexandrescu.