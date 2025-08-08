”Hai să vă explic ce s-a întâmplat cu autostrăzile A7 și A8. Ele erau în constucție pe PNRR pe granturi, există două opțiuni de finațare, pe granturi și împrumut, și erau pe împrumut pe PNRR.

Coaliția de guvernare a hotărât să mute de pe împrumut pe granturi, pentru că fiind pe împrumut afectau deficitul. Aceasta era treaba ministrului Dragoș Pîslaru, la Bruxelles, să rezolve trecerea de pe împrumut pe granturi, nu s-a rezolvat această problemă, drept urmare Ilie Bolojan a cerut, și vă spun cu certitudine lucrul acesta, înghețarea lucrărilor la A7 și A8, deși i s-au ofert variante din buget care să acopere continuitatea lucrărilor, iar când se va rezolva la Bruxelles, să dea banii înapoi pentru A7-A8.

Ilie Bolojan a ales să blocheze aceste investiții, a cerut înghețarea și cu siguranță, într-o săptămână constructorul va strânge bagajele și va trimite muncitori definitiv acasă, până când se va rezolva problema finanțării.

Este un dezastru ce face Ilie Bolojan, după ce a făcut cu investițiile la nivel local, a blocat toate proiectele Anghel Saligny, nu mai vrea să dea niciun ban pentru finalizarea lor. A transmis constructorilor că să își plătească singuri toate cheltuielile și când o avea bani statul o să își primească banii înapoi. Țara stă pe un butoi de pulbere și toată lumea știe, toți specialiștii spun că în momentul în care investițiile nu merg, țara va intra în colaps”, a declarat Anca Alexandrescu.