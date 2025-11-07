„Eu am cerut de la cetățeni atunci să-mi spună care sunt problemele? Aici în Sectorul 2, aici în zona Obor e o problemă uriașă cu un proiect pe partea cealaltă, cu desființarea parcărilor pentru un proiect USR-ist, în amintirea unui USR-ist. Nu știu ce s-a întâmplat. Am să merg acuma să vorbesc cu oamenii, să văd dacă noul primar a făcut ceva pentru ei. Mă uit însă, imaginea este dezolantă. Este o construcție foarte frumoasă aici, cu metroul, arată superb, dar hai să arătăm un pic. Iată, aici construcția la metrou arată foarte frumos, dar dacă vă uitați de jur împrejur, sunt spații verzi neamenajate, gropi, sunt niște containere care arată groaznic. N-au oamenii pe unde să treacă. Ideea e așa: oamenii aceștia pot să rămână să vândă ceea ce doresc să vândă, dar Primăria să le pună la dispoziție niște spații frumos amenajate, așa cum este peste tot, în toate capitalele europene. Ceea ce am observat în aceste zile, este că s-au băgat milioane de euro în proiecte inutile pentru cetățeni și pentru oraș, doar pentru a scoate bani, că acolo unde se cheltuiesc mulți bani, se și întorc foarte mulți bani în buzunarele șmecherilor. Proiectele mari de care e nevoie în București. Dar viața de zi cu zi a românilor conține și aceste mici lucruri, aceste amănunte care întotdeauna fac diferența. Și o femeie vede aceste amănunte întotdeauna. Și am să vă cer sfatul. Să începem cu lucrurile mici, sigur, alea trebuie foarte importante. Dar și lucrurile mari în paralel, se pot face toate. Dacă mergi și vorbești cu cetățeanul și afli care sunt problemele, pentru că știți ce se întâmplă? De două zile am mers, am fost în Sectorul 6, în Sectorul 4, azi am venit în Sectorul 2. Știți ce-mi spun toți? Primarii după ce au fost aleși nu au ieșit în stradă. Este foarte, foarte adevărat. Iau deciziile din birou”, a declarat Anca Alexandrescu.