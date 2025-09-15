„Dar ce avem noi aici? Vă amintiți când a apărut Raportul Departamentului de Stat și au zis toți că nu e nicio problemă cu anularea alegerilor și că batem câmpii? Dar și când eu am dat informația că o delegație de la Departamentul de Stat a fost la AEP să ceară documente despre anulare? Dar vă amintiți când Muraru de la Washington a contrazis-o în mod repetat pe Toiu că nu avem nicio problemă cu anularea? Ia uitați mai jos adresa pe care Toiu o trimite la AEP pentru a primi răspunsuri legat de anularea alegerilor. Termen de răspuns: 30 septembrie! Oare pe cine interesează?”, a scris Alexandrescu, pe Facebook.

"Se naște întrebarea: cine este interesat de anularea alegerilor din România, dacă ni se spune oficial că nu este nicio problemă la Washington? Îl preocupă pe Nicușor Dan să-și țină promisiunea din timpul campaniei electorale că va face lumină în privința anulării alegerilor? Mă îndoiesc, pentru că ne-a spus că nici el nu este lămurit și nici nu are de gând să desecretizeze documente din CSAT. Eu cred că de data aceasta nu vor mai scăpa autoritățile și vor trebui să dea explicații pentru ceea ce au făcut anul trecut, mai ales că eu am dezvăluit faptul că o delegație a Departamentului de Stat a fost la AEP și, țineți-vă bine, în aceeași zi a fost și la Guvern și la Curtea Constituțională. Ușor, ușor, adevărul iese la iveală", a detaliat jurnalista, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.

Declarația vine în contextul unor tensiuni tot mai vizibile între instituțiile românești și partenerii internaționali, pe fondul acuzațiilor privind anularea scrutinului din 2024 și demiterea controversată a președintelui AEP, Toni Greblă. Potrivit presei, vizita delegației americane la sediul AEP ar fi avut loc în luna august, iar discuțiile ar fi vizat inclusiv motivele anulării alegerilor și schimbările din conducerea instituției