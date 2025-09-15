Miniștrii de la Externe și Educație se vor întâlni cu oficiali americani și canadieni la Chicago, în urma aranjamentelor făcute de ambasadorul Andrei Muraru. Vor fi prezenți și congresmeni, guvernatori și primari.

Rețelele sociale ale diasporei din Chicago sunt împânzite cu anunțul despre acest eveniment, intitulat Summitul Comunității Românești, iar afișul organizatorilor anunță, conform presei, prezența celor doi miniștri.

Deși organizatorii susțin că Daniel David și Oana Țoiu vor fi prezenți în 20 septembrie, evenimentul nu a fost anunțat nici pe site-ul MAE, nici pe cel al Ministerului Educației. De asemenea, miniștrii cu probleme vor participa la o Cină VIP unde prețul pentru a avea un loc la masă este de 250 de dolari.