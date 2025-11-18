Mihai Belu nu a făcut un secret din faptul că o susține pe colega și prietena sa în cursa pentru București, dar a explicat motivele pentru care crede că aceasta este cea mai potrivită pentru funcția de Primar General.

În discuția pe care a purtat-o cu Anca Alexandrescu, candidata cu cea mai spectaculoasă creștere în sondaje a explicat că în vizitele pe teren a descoperit discrepanțe uriașe între cetățeni și promite să lupte pentru ca bucureștenii să aibă apă caldă, căldură în toate sectoarele, nu doar în partea bogaților. Totodată, Anca Alexandrescu a dezvăluit și ce plan are cu parcul IOR din sectorul 3.