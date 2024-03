Pe pagina sa de Facebook, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a prezentat în exclusvitate un mail care prezintă o discuție din 2016, între Dacian Cioloș și Anca Dragu (prim-ministru și ministru al Finanțelor la vremea respectivă - N.R.) în care primul atrăgea atenția asupra poziției avocaților privind inscrierea Rosiei Montane in UNESCO: “Acest demers ar fi trebuit sa inceapa cu asumarea riscului de a pierde o suma mare.

"Am considerat că trebuie să continui acest demers. Am prezentat documente încă din 198, am argumentat că RM a fost o escrocherie de la bun început, la care s-au raliat și oameni politic. Toate argumentele mele au fost demonstrate de documente. Să aud azi că presa și cei de la guvern au făcut ca acțiunile RMGC să crească pe bursă mi se pare grețos. Am impresia că în acest fel mi se pare că se ascunde fondul problemei și cred că acum trebuie scoasă lista ca să vedem cine se face vinovat că s-a ajuns într-o astfel de situație. Daca s-au făcut jocuri ca să crească acțiunile RMGC și se dovedește, cei vinovați trebuie să plătească. Eu m-am uitat, totuși, pe tranzacțiile din ultimele luni cu acțiunile RMGC și este vorba de sute de câteva sute de mii de euro, în total cred că sunt circa 5 milioane, nicidecum de ordinul sutelor de milioane.



Pe de altă parte, eu am prezentat faptul că avocați au transmis scrisori mai multor guverne, inclusiv guvernului Cioloș, privind riscul ca trecerea Roșia Montană în patrimoniul UNESCO poate genera despăgubiri uriașe. Eu nu vreau să-i apăr de Ciolacu si pe Boloș, dar să văd documente si să aud că vin cei de la USR cu astfel de argumente, că de fapt totul este șmecherie, mi se pare că este doar o strategie de a pentru a acoperi tot ce s-a întâmplat în trecut și pe adevărații vinovați", a afirmat jurnalista, într-o interveție în direct la Realitatea Plus.





Anca Alexandrescu a precizat că va continua demersul privind desecretizarea tutoror documentelor legate de Roșia Montană. "După această euforie națională, mă tem că toată mizeriile vor fi ținute sub preș. Eu vreau ca toți cei care se fac vinovați, încă din 1998, din vremea lui Călin Popescu Tăricenua și Radu Berceanu, să aflăm ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și cum pas cu pas am ajuns atât de aproape de un dezastru pe care, din fericire, l-am evitat. Eu vă amintesc că mai avem și dosarul Pfizer, în care sumele sunt și mai mari. Este un al doilea proces cu care am rămas de pe urma guvernării USR-iste, acum se încearcă un fel de zgomot de fond, pentru a acoperi scandalul. De aceea cred că trebuie desecretizate toate aceste documente, în ambele dosare, Roșia Montană și Pfizer. Eu am și alte informații că niște oameni din serviciile secrete au interacționat cu oameni de la RMGC, în detrimentul României, nu spun mai mult pentru că așa cum v-am obișnuit, vreau să argumentez totul cu documente."

În mesajul său, jurnalista a precizat că dezvăluirile pe care le face de luni bune au început să deranjeze tot mai mult și le-a transmis celor vizați că nu se lasă intimidată. "Le atrag atenția celor care îndrăznesc sa mă mai hărțuiască cu mesaje insinuante pe telefon ca nu voi ezita sa fac plângeri la Poliție pentru Hărțuire! Datoria presei este sa scormoneasca și sa facă publice toate documentele care pot aduce lumina în aceste hoții, lucru pe care voi continua sa îl fac!"