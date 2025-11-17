Hotelul Dunărea, o fostă bijuterie a arhitecturii art deco, cunoscut din perioada comunistă și pentru celebrul magazin de mercerie "Sora", este în prezent o ruină oribilă, năpădită de copaci pe acoperiș și emanând un miros respingător.

Pe când era primar general, Nicușor Dan a promis că va reda patrimoniului arhitectonic clădirea emblematică, iar fostul edil de sector, Clotilde Armand, se lăuda că va transforma fostul hotel într-un spațiu cultural modern. Niciunul nu s-a ținut de promisiune, după cum a constatat Anca Alexandrescu.