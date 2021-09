Anca Alexandrescu spune că premierul este conștient că, în urma demiterii miniștrilor USR-PLUS din Guvern, trebuie să meargă în Parlament pentru a primi votul, lucru care nu se va întâmpla, motiv pentru care mai trage de timp pentru a găsi altă cale de negociere.

”Dacă premierul demite miniștrii și secretarii de stat, se schimbă componența Guvernului și trebuie să meargă la vot în Parlament. Probabil și-au dat seama și de aceea nu vor face acest lucru.

E clar că Florin Cîțu nu își dorește să ajungă în Parlament. Și liderul AUR a spus că a fost sunat să nu semneze moțiunea.

Faptul că face un pas înapoi și nu merge înainte cu schimbările de oameni ale USR PLUS înseamnă că mai încearcă să ia un spațiu în negocieri.

USR PLUS nu vrea să plece de la guvernare. Declarațiile în acest sens au fost evidente, ei vor doar să plece Cîțu. Pe de altă parte, PNL nu acceptă plecarea lui.

Marja de negociere este destul de mică. PNL nu va ceda, deci USR PLUS probabil va încerca să forțeze lucrurile cu această moțiune”, a spus realizatoarea TV.

Citește și: ”CRIZA continuă. EȘEC total în coaliție: USR-PLUS a depus cu AUR moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu”

Anca Alexadrescu consideră că situația a fost gândită de președintele Klaus Iohannis, care nu a dorit însă să se ajungă în acest punct. Tot el este cel care poate face acum mutarea decisivă.

”Din punctul meu de vedere, este gândită și orchestrată de Iohannis, la fel și lupta din interiorul PNL. Dar nu cred că e ceea ce și-a dorit. Această poziție de forță probabil a avut o altă strategie, dar lucrurile nu au mers cum plănuia și au ajuns într-un blocaj.

Cîțu a detonat bomba și tot el o poate opri. (...)

Nu sunt atât de sigură că cei din USR PLUS vor demisiona, dacă voiau, o făceau înainte de moțiune. Mi se pare un joc. Cred că acum mingea e la Klaus Iohannis, el e cel care mai poate muta ceva în momentul ăsta într-un mod decisiv.

Dacă PNL va pierde, va pierde pe mâna lui Klaus Iohannis”, a adăugat jurnalista.

Alexandrescu a mai spus că, în urma evenimentelor din ultimele zile, Ludovic Orban ar putea câștiga voturi pentru șefia PNL.

”După derularea evenimentelor de azi, Cîțu ar putea părea slab pentru că are nevoie de toți acei oameni în spate ca garanție. Orban a apărut singur, este sigur pe el. Cred că, după evoluțiile din aceste zile, cei din PNL se gândesc mai serios la alegerile pentru șefia partidului. Imaginea lui Cîțu cu toți acești oameni în spate se întoarce la un moment dat împotriva lui”, consideră jurnalista.

Realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel” a vorbit și despre o eventuală revenire a PSD la putere.

”Cei de la PSD, care deja au semnat moțiunea lor, nu mai pot semna alta. Deci pot doar vota alta. PSD este în cea mai comodă poziție. Nu are niciun interes să vină acum la guvernare, îi vor lăsa să își rupă gâtul pe cei de la PNL și USR. Nu cred că ar fi bine nici pentru România ca PSD să vină acum la guvernare, nu cred că lumea e pregătită, chiar dacă oamenii sunt nemulțumiți de actuala guvernare. Nu ar fi bine nici pentru PSD. A trecut prea puțin timp de când a plecat de la guvernare, nu s-a curățat acea imagine pentru care a plecat în 2019.

USR PLUS este principalul partid care pierde din cauza poziționării. Se vede cu ochiul liber că se țin cu mâinile de scaun.

PNL ar trebui să-și ducă mai departe mandatul, Iohannis și-a dorit Guvernul lui. Pe o logică politică, e normal ca PSD să îi lase să își ducă tot mandatul mai departe”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a acuzat că toată bătălia se dă, de fapt, pentru bani, interesele fiind mai mari decât nevoile cetățenilor.

”E o bătălie pentru bani și putere, care se dă la Guvern. E vorba de 10 miliarde de euro doar pentru ”Anghel Saligny”, dar mai sunt și alte proiecte, de infrastructură, uriașe. Miniștrii USR-PLUS nu vor să plece de la ministerele care au mulți bani.

Bătălia este exclusiv pentru banii noștri.

Logic, ar trebui să se citească moțiunea, să se meargă la vot. Poate că anumite personaje vor încerca zilele acestea să îi convingă pe cei care au depus moțiunea să nu meargă mai departe. Dacă fac acest lucru, USR și AUR se vor compromite definitiv. Electoratul lor va fi extrem de dezamăgit dacă nu vor merge cu acest demers până la capăt.

Dacă nu se vor lua măsuri rapide, prețurile cresc. Nu interesează pe nimeni ce se întâmplă, nu se gândește nimeni la românul de rând”, a mai spus Alexandrescu.