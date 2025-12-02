”Sunt lucrări în tot Bucureștiul, haotice, asta este problema, de fapt. E bine că se lucrează, problema e că nu se lucrează cu cap. Asta e consecința faptului că primarul general nu interacționează cu primarii de sector și toți împreună nu interacționează cu autoritățile statului.

Suntem în punctul de la Piața 1 Mai, unde se lucrează la M6, nu s-a terminat metroul Străulești, dar au săpat și au blocat o bucată importantă, oricum era o aglomerație îngrozitoare. Așa se lucrează fără cap.

Se lucrează acum pentru că este campanie electorală, că lucrează la foc continuu. Ideea este că nu există planuri, am vorbit cu oamenii din zonă, în spatele nostru este și un pod care este în pericol de foarte mulți ani de zile și nu se ocupă nimeni de lucrul acesta. Se sapă, nu se știu consecințele.

Ne-a spus administratorul de aici că acum au dat de pânza freatică, nici nu știau că este atât de sus pânza freatică. Consecințe sunt, am văzut și în Drumul Taberei 30, după lucrările la metrou, au fost blocuri care au primit bulina roșie, din păcate, din cauza lucrărilor.

Aici este, de fapt, problema că autoritățile nu lucrează în interesul cetățeanului, ci împotriva lui, doar pentru găști și mafioți. (....) Aici este licitația pe care s-a pus preț pe măsurile de protecție împotriva infectării cu HIV la metrou”, a declarat Anca Alexandrescu.

La rândul său, George Simion, președintele AUR, a subliniat că ”în toată România sunt lucrari fără cap și fără coadă. Vine o firmă, își ia banii, a plecat, nu mai are legătură cu celălalt colț de stradă, cu cealaltă lucrare, nu este o gândire unitară”.

”Lucrurile astea trebuie să înceteze. Oamenii s-au săturat, traficul e infernal, vin polițiștii să direijeze circulația, dar e inutil. Podul Constanța pe care îl avem în față, așa cum bine a spus Anca, stă să cadă. Își pasează responsabilitatea de la unii la alții. Avem un București nefuncțional și o Românie nefuncțională trebuie să punem stop”, a mai spus liderul AUR.