„În fiecare zi Victor Ponta arată cât de mincinos este. Am publicat de dimineață pe pagina mea de socializare dovezile clare că a fost invitat în nenumărate rânduri gratis la emisiunea mea în campania electorală. Este o minciună ordinară, inclusiv cea pe care o tot spune de două zile, că am primit 500.000 de euro pentru emisiunea cu Crin Antonescu. Eu fac un apel pe această cale la domnul Ponta să-mi trimita pe WhatsApp numărul de cont ca să-i donez dânsului banii aceștia pe care susține că i-am luat de la Crin Antonescu.

Lăsând gluma la o parte, vă dați seama că un astfel de personaj să mai ajungă într-o funcție, orice funcție în statul român? Domnul Ponta a stat la masa atât cu domnul Coldea, cât și cu domnul Maior, cât și cu doamna Kovesi. Domnul Ponta a numit-o pe doamna Kovesi împotriva tuturor celor care erau alături de el atunci și a consilierilor, și a partenerilor de coaliție, doar pentru că s-a înțeles cu Traian Băsescu și pentru că a primit ordin de la Bruxelles și cu acel to do list. Sunt atât de multe lucruri pentru care domnul Ponta trebuie să dea socoteală. Am văzut cum aseară se victimiza că i s-a pregătit un nou Colectiv. Victor Ponta mai întâi trebuie să lămurească legătura lui cu trecutul. În primul rând trebuie să lămurească acuzația pe care i-a adus-o Traian Băsescu că a fost ofițer SIE între 1997 și 2000. Domnia sa trebuie să răspundă public la acest lucru. Spune că nu mai este, sau că nu este, sau că chiar dacă a fost în trecut, el trebuie să răspundă că nu a fost. Face niște jocuri absolut penibile. În spatele lui se află bineînțeles fugarul Sebastian Ghiță. Trebuie să lămurească de asemenea în spațiul public și chestiunea cu cetățenia sârba pentru că iar a mințit și a spus că are cetățenie onorifică, dar în 2021 la Ion Cristoiu în emisiune a spus că de fapt el poate fi votat și poate să voteze, ori cu cetățenie onorifică nu poți să ai aceste drepturi. Este clar că el și-a luat cetățenia în ianuarie 2018 pentru că a vrut să fugă pe modelul lui Sebastian Ghiță, atunci când Vučić deja era președintele Serbiei.

Se îngroapă în minciuni, este foarte clar că este sfârșitul lui Victor Ponta și a găștii din jurul lui, prin el Coldea și toată gașca care a distrus România în anii trecuți, în perioada de glorie a lui Traian Băsescu și-ar fi dorit să revină la conducerea țării. Nu vor putea, pentru că românii sunt inteligenți și pentru că au înțeles. Sigur, mai sunt unii care încă îl cred pe Victor Ponta, dar eu v-am spus de foarte multe ori. Adevărul iese la suprafață. Suntem în perioada Paștelui, intrăm în săptămâna luminată și o să vedeți cum toate aceste minciuni ies la suprafață, noi nu trebuie să facem absolut nimic. Se vor convinge toți cetățenii, iar domnul Ponta cu cât iese mai mult public, cu atât se afundă și mai tare. Nu știu ce consilieri are, dar de data asta sunt niște consilieri proști. Atunci când am lucrat eu cu el, a avut niște consilieri buni, inclusiv regretatul Bogdan Teodorescu”, a spus Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu îl face praf pe Ponta, în scandalul inundațiilor: Nu știu ce a fost în mintea lui, dar trebuie să răspundă