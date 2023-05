„Începe să fie clar că Marcel Ciolacu folosește greva profesorilor ca să amâne intrarea la guvernare din cauza găurilor uriașe. Este o gaură la buget de 30 și ceva de miliarde de euro, iar datoria țării a crescut ajungând să depășească 50% din PIB. Vineri, la ora 16, coaliția ajunsese la o înțelegere, asta după ce Ciolacu i-a amenințat că, dacă Grindeanu nu rămâne la Transporturi, atunci va fi propus premier. Înțelegerea era ca liberalii să rămână și cu ministerul Dezvoltării și Mediului, UDMR urma să fie îndepărtat, iar Ciolacu a mai cerut și un post de vicepremier pentru Marian Neacșu.

După ce au avut discuția, totul fusese stabilit, iar Marcel Ciolacu a avut acea postare, în care spune că negocierile se sistează, care i-a șocat pe cei de la PNL. Probabil și ei se gândesc că Ciolacu se teme să intre la guvernare, mai ales pe această tensiune socială, pentru că se aude că, pe lângă educație, vor ieși la proteste masive și cei din sănătate.

De asemenea, liberalii mai suspectează că PSD are conexiuni cu mișcarea sindicală din educație, tocmai ca să amâne intrarea la guvernare. Iohannis a suspendat negocierile cu PSD și PNL și le-a spus că singura varianta fezabilă este să se aplice protocolul semnat acum un an și jumătate. PNL are discuții și întâlniri, zilele acestea, iar e joi încolo se vor reașeza la masa negocierilor. Agenda politicienilor nu mai corespunde cu cea a romanilor de mult timp. În acest moment, curajosul Marcel face eschive ca să nu intre la guvernare. Asta în condițiile în care PSD avut jumătate de guvern și 3 ministere fundamentale, deci nu se pune problema să de vina pe greaua moștenire”, a declarat Anca Alexandrescu.