Am anuntat de luni ca am informatii ca OMV s-au dus peste Ciuca la Guvern, luni, la ora 16:00, si ca reprezentantii OMV de la Viena au sunat la Iohannis si au cerut ca sa nu plateasca taxa de solidaritate. Spuneam atunci ca cel mai probabil va intoarece legea la Parlament. Tradarea s-a intamplat. Nu a facut-o miercuri, ci azi (joi - n.r.).

De ce a fost nevoie ca ministrul de Externe Bogdan Aurescu sa semneze la Trlaterala România – Ucraina – Republica Moldova un doument \"care se axează pe tematica de securitate cu privire la o Mare Neagră care să fie stabilă și sigură\". A facut Romania ceva vreodata sau a fost fix pe dos? De ce doua tradari in aceeasi zi? Eu vin azi in emisiune si spun ca in februarie s-au platit mai multe dobanzi la imprumutiri decat bani s-au dat pe investitii? Eu vin azi in emisiune si spun ca datoria externa a Romaniei a crescut cu 10 miliarde euro. Increngatura din jurul OMV e atat de imputita si caile sunt atat de puturoase...

George Simion s-a dus acasa la Virgil Popescu, nu l-a gasit, dar a gasit cine l-a ajuta sa semneze actele cu OMV. Domana notar Busoi. Mihai Belu a gasit documentele si o sa vi le arate si impreuna cu George Simion o sa deslusim aceasta increngatura politica puturoasa.

Ma uimeste ca este o tacere asurzitoare", a spus Anca Alexandrescu, in debutul editiei de joi seara a "Culiselor Statului Paralel".