„În acest moment asistăm la o capcană care a fost întinsă PNL-ului și lui Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă pare oricum depășit de această situație și nu înțelege de fapt jocurile politice care vin din zona PSD - UDMR

Din informațiile pe care le am, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor vor alegeri anticipate, vor să forțeze mâna lui Klaus Iohannis să se organizeze alegeri anticipate pentru că, dupa mai multe discutii cu consultanții și cu oamenii din partid PSD a ajuns la concluzia că este exact așa cum spuneau in urma cu cateva zile. Le-a fost pus pe masă un sondaj care arată PSD la 27% si cu tendinta de scadere. Ori o intrare a PSD în acest moment pe fondul unor proteste care se anunță în valuri, ar însemna o scadere a PSD în sondaje și mai mare. Le este foarte mare teama de AUR care le sufla in ceafa. Mai mult de atat, UDMR ar fi in pierdere, ar pierde un portofoliu important.

Singurul care ar fi in situatia de fata căștigător dacă s-ar face rotativa ar fi PNL. Așadar PSD și UDMR și-au dat mâna împotriva PNL iar PNL, cel putin prin Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis au căzut în această capcană. Și vor încerca să încurajeze și mai mult aceste proteste de stradă ca să îl țină în geam pe Nicolae Ciucă până când Iohannis se va decide sa organizeze alegeri anticipate,” a spus Anca Alexandrescu.