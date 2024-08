”În primul rând, mă deranjează cumplit faptul că politicienii încearcă din nou să se urce pe cadavre pentru campanie electorală. Și o spun direct și asumat, domnule Nicolae Ciucă, eu vă cunosc de foarte mulți ani de zile, când încă nici nu știa lumea că existați. V-am cunoscut ca pe un om extrem de echilibrat, cu foarte mult bun sens. Mi se pare ireal că acceptați ca acești consultanti ai partidului dumneavoastră și poate chiar colegi să vă pună numele pe acele reclame plăcite de PNL în care vorbiți despre jurământul lui Hipocrate și despre ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă medici. Sigur, PNL-ul are o experiență cu urcatul pe morți. A fost nevoie să moară oameni ca să aibă guvernul lui, nu-i așa?

E vorba de Klaus Iohannis. Sper că n-ați uitat acest lucru. Lucrurile astea nu mai țin. Dincolo de faptul că se vede cu ochiul liber că PNL-ul cere demisia Ministrului Sănătății ca să acopere scandalul cu cele două milioane de euro băgate în afișajul cu Nicolae Ciucă, despre care, iarăși, eu am fost dintre primii care a vorbit. Dacă vă faceți aminte, când m-am dus la Râmnicu Vâlcea, am povestit și am și arătat zecile de panouri care sufocă România cu ostașul. Am făcut, cât am fost plecată, o statistică. Câți miniștri ai Sănătății au fost de stânga și câți de dreapta. Toți sunteți vinovați pentru cum arată sistemul de sănătate astăzi. Și stânga și dreapta și independent și ce vreți voi. Toți nu aveți dreptul să vorbiți nici unul și să arătați cu degetul. Am făcut parte dintr-un guvern care a mărit salariile medicilor așa cum trebuia de foarte multă vreme să o facă. Guvernul României.

Mă bucur foarte tare că, iată, anul acesta, da, intră în sănătate niște sume uriașe. Este fără precedent câte lucrări sunt în paralel în România de spitale noi, de investiții în sănătate. Nu, nu este meritul lui Alexandru Rafila, să fie foarte clar. Dar sunt împotriva unei demisii a ministrului sănătății. Întâmplarea face să-l cheme astăzi Alexandru Rafila. Am foarte multe lucruri să-i reproșesc domnului Rafila. Începând de la anumite declarații din pandemie până la momentul la care a trimis jandarmii la Ministerul Sănătății să mă dea afară din minister. Și apoi pentru foarte multe alte momente pentru care eu l-am criticat aici.

Pentru planul național de cancer, pentru medicamentele care lipsesc și pentru multe alte lucruri. Vă spun de ce nu cred că este o soluție, ca astăzi ministrul sănătății, întâmplător Alexandru Rafila, nu trebuie să-și dea demisia. În primul rând pentru că a pornit o luptă pe care nimeni până acum n-a avut curaj să o pornească cu Raed Arafat, să-l pună la punct, iar Arafat așteaptă după colț. Ar fi o victorie pentru Arafat.

În al doilea rând, pentru că eu nu cred că ceea ce se întâmplă la Sfântul Pantelimon nu de anul acesta, nici de anul trecut, ci de foarte mulți ani de zile nu este doar vina unui ministru. Nu în ultimul rând, consider că atunci când în România se dorește să se îngroape un scandal se cere o demisie sau se face o comisie de anchetă. Nu-mi doresc ca acest scandal să se îngroape pentru că problema de la Sfântul Pantelimon este una de fond și este una gravă.

Am datoria morală să fac această emisiune. În primul rând, față de medicii pe care i-am întâlnit în această viață începând de la cei care m-au tratat pe mine de la cei care mi-au tratat copiii, părinții și apropiații mei medici excepționali care la orice oră din zi și din noapte își respectă pacienții și își dau ce au mai bun. Dar și pentru medicii mulți, foarte mulți pe care nu-i cunosc dar despre care aud în permanență că fac același lucru cu pacienții lor că fac minuni. Știți, lucrurile extraordinare pe care le fac medicii nu sunt subiecte de știre. Decât foarte rar. Și nu fac audiență. Nu fac această emisiune nici pentru audiență, nici pentru a candida la ceva ci pentru, așa cum v-am spus de foarte multe ori, pentru a lăsa ceva în urma mea. Îmi doresc că atunci copiii mei, când vor spune că le-am fost mamă să se uite cu demnitate în ochii oamenilor. Am datoria să fac această emisiune pentru că am citit referatul procurorilor din scoarță în scoarță.

Nu puteți să-mi spuneți, domnilor de la Sanitas, mie cetățean, că ar trebui să nu am păreri. Pot să am opinii. Nu pot comenta eu și invitații mei care nu au pregătirea încesară actul medical. Da! Și nu o voi face niciodată. Ci îi voi lăsa pe specialiști și pe medici. Dar nu pot accepta ca o mână să spele pe alta. Pentru că asta facem de 34 de ani. Ce am citit în acest referat este, de fapt, imaginea unei părți a sistemului medical românesc. Încă o dată spun. Nu sunt de acord și nu voi accepta niciodată oprobiul public la adresa unei întregi categorii. Fie că sunt medici, fie că sunt judecători, fie că sunt jurnaliști, orice domeniu. Toate domeniile au uscăturile lor. Nu am să uit niciodată ce s-a întâmplat în pandemie. Cum nu pot să înghid comunicatele celor de la colegiul medicilor, care poate ați uitat, dar în pandemie s-au înghesuit să-i judece pe medicii care au îndrăznit să iasă din rând”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

