Toate aceste probleme au ieșit la iveală după mai multe anchete jurnalistice, ce a determinat Ministrul Sănătății de la cel moment să trimită corpul de control la spital.

„Medicația pe care o putem lua pe AP ATI, în primul rând, nu ar asigura cei 24 de pacienți. Că ar fi foarte simplu să-i băgăm pe AP ATI să le dăm la toți. Din păcate, nu ajunge pentru toată lumea. Trebuie să facem o oareșce diferențiere.

Eu am propus o chestie care mi s-a părut de bun-simț: haideți să dăm totuși la ăia tineri și la ăia cu șanse!

Dacă vreți, nu am nicio problemă, îi băgăm pe toți, care cum intră la începutul lunii. Dacă pe 20 ale lunii nu mai avem medicație pentru ăia care merită, nu ne mai interesează, că atâta îi este bugetul!”

Deci bugetul este pe fiecare trimestru și în fiecare trimestru îl împărțim pe fiecare lună și n-am nicio problemă”, se aude într-o înregistrare făcută în 2016, dată în vileag de Laura Constantinescu, fost șef ATI.

Inspectorii de la Ministerul Sănătății au găsit medicamente în valoare de 22.000 de euro ținute „sub cheie” la Secţia de Anestezie si Terapie Intensivă a Spitalului „Sf. Pantelimon”. Este concluzia raportului în 2016. Specialiștii de la Ministerul Sănătății au descoperit și că pacienții nu au fost tratați în funcție de bolile de care sufereau. Corpul de control a depistat și o discriminare a pacienților pe criterii de vârstă. În urma acestor controale, Șefa Secției ATI a Spitalului "Sf. Pantelimon", Laura Constantinescu, și asistenta șefă, Laura Manea, au fost suspendate.

Un alt scandal a zguduit spitalul de pe Șoseaua Pantelimon în 2017, atunci când unitatea medicală a rămas fără conducere pentru că o asistentă a administrat o perfuzie greșit.

Corpul de control trimis de ministrul sănătății a descoperit la acel moment mai multe probleme privind procedurile medicale, dar și de management.

„Colegii mei de la au identificat probleme de aprovizionare și probleme legate de proceduri schimbarea echipei manageriale”, spunea Florian Bodog, fost ministru al Sănătății.

După acest incident, pacienții și-au pierdut încrederea în spital. Ambulanțierii povesteau la finalul anului 2017 că oamenii se ridicau de pe targă când aflau că trebuie să ajungă la Pantelimon.

„Am discutat cu ambulantieri și îmi spuneau că atunci când iau un pacient de la domiciliu, să-l ducă către spital, este așezat pe targă, când i se spune că merge la Spitalul Pantelimon, acesta se ridică disperat, spunând că nu vreau să mă duc acolo, nu vreau să mor.”, spunea, în 2017, Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților.

Problemele de la Spitalul Sfântul Pantelimon erau de ordin financiar, medicii nu aveau medicamentele necesare, banii de analize nu existau, iar oamenii se îngrozeau când ajungeau cu o urgență la unitatea medicală.

Medicul chirurg trebuie să meargă de multe ori la orb, așa cum spun ei, să meargă pe presupunere atunci când întocmește un protocol preoperator“, afirma Vasile Barbu. În ultimele zile, a primit mai multe mesaje scrise, dar și telefoane de la medici ai spitalului Pantelimon. L-am rugat să ne citească o parte dintre ele: “Nu putem recolta nici măcar analize uzuale, aspirat traheo-bronșic, nimic. Alt mesaj: nu putem face analize medicale pacienților înainte de intervenția chirugicala.

În 2021, la câteva zile după tragedia de la spitalul de boli infecțioase Matei Balș, la secția ATI a spitalului Pantelimon a avut loc o degajare de fum. Totul ar fi pornit după ce un bec de neon s-ar fi spart, iar două persoane în stare critică au fost evacuate.

Acum, scandalul morților suspecte de la Spitalul Spitalul Sfântul Pantelimon ar fi fost acoperit de către conducere. Managerul Bogdan Socea și șefa secției ATI Florina Pompilian spuneau că acuzațiile aduse medicilor sunt minciuni lansate în spațiul public de către Elena Voica.

„Nu suport minciuna! Mai ales minciuna care destabilizează un sistem întreg, care creează panică, care afectează direct activitatea medicală a unui colectiv abia întregit! Și spun “întregit”, dar nu vindecat! Pentru că în secția despre care vorbesc s-au întâmplat lucruri greu de imaginat pentru cineva din afara lui. (...) Avem inca de infruntat furia unei singure persoane , care , in aceste trei luni, nu a facut decat sa blameze, sa denatureze adevarul, sa incerce sa intimideze personalul, sa mentina acea stare de nesiguranta vizavi de viitorul acestui colectiv si, evident, sa instige și să discrediteze activitatea întregului spital. E halucinant sa afli de la colegi din alte spitale ca apartinatori au fost sfatuiti sa isi ia pacientii din spital, ca aici sunt doar imbecili”, scria șefa ATI de la spitalul Pantelimon, după ce au apărut în spațiul public dovezile că 17 pacienți au fost omorâți.



Reacția Șefei ATI a venit după ce Elena Voicu declarase în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că se încercă mușamalizarea cazului de către conducere, iar totul era cunoscut de managerul Bogdan Socea.



„Ce legătură am eu cu numărul de decese, când eu nici nu am avut garzi în acea perioadă vineri, sâmbătă, duminică, luni? Ce legătură are mortalitatea cu șefia mea? Că se moare pe capete, mai rău ca în pandemie? Ce caută morga în spatele spitalului? De ce mortalitatea e mai mare acum cu 10 doctori și era mai mică când eram 4 doctori în terapie? Lăsați-mă cu managerul care are alte interese. Ce interese? Nu ține cu spitalul și cu pacienții. Dacă te ocupi de pacienți și pui colegii la treabă deranjezi.

De când e șefa actuală, doamna doctorița, au fost cazuri în care pacienții intubați rămâneau intubați unde nu aveam persoane care să-i îngrijească, nu aveam monitoare. Pacienții erau intubați suplimentar într-un raport de gardă pe medicală, nu cred că figurau pe ATI. ”



Elena Voicu a fost concediată de la Spitalul Sfântul Pantelimon printr-o decizie a lui Bogdan Socea de a desface contractul de muncă.

