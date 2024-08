Într-o intervenție la Realitatea Plus, Vasile Barbu a povestit despre acest atac:

„Nu am imagini cu cei care au aruncat cu un glont, nu este o piatra. Este vorba de un glont neletal din cauciuc, este perfect rotund. S-a intamplat la inceputul lunii iunie dupa ce noi am dezvaluit o serie intreaga de lucruri de la spitalul Pantelimon. Eu nu am dusmani, am mii de prieteni, am salvat mii de vieti va dati seama, de cand apăr drepturile pacientilor.

Am auzit un zgomot pur si simplu, parca se auzea de afara dar si la fereastra mea, n-am putut sa merg la fereastra, am mers la balcon si m-am uitat, si a plecat o masina din parcare, eu stand la parter. A fost o amenintare”

Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților a semnalat acest incident îngrijorător și pe pagina sa de Facebook, unde a postat și o poză cu geamul casei sale, găurit de urma glonțului:

„Am scapat!

Foto de la fereastra dormitorului meu.

O gaurica mica și rotunda în geam și un zgomot înfundat.

O fi având legătură cu actiunile mele de la ATI Pantelimon si cu incurajarea acestora de către conducerea Spitalului Pantelimon, a Colegiul Medicilor București - Cătălina Poiana, Corpul de control de la MS, o părticică mica din SRATI?” a scris Vasile Barbu pe pagina sa de socializare.