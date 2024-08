Surpriza pe scena politică: George Simion, Diana Sosoaca si Cozmin Gusa vor sa isi uneasca fortele si sa faca o alianta a partidelor suverane pentru alegerile prezidentiale. In exclusivitate pentru Realitatea Plus, Diana Sosoaca si George Simion au confirmat ca s-au impacat. Cozmin Gusa a afirmat ca nu ar fi exclus sa existe doi candidati la fotoliul de președinte din partea partidelor suveraniste.

Miron Mitrea a analizat la rece aceste mișcări surpriză din politica românească:

Miron Mitrea: Ideea este exceptionala, sigur ca da. In momentul in care partide de aceasi sorginte ideologica, daca ele si-ar da mana sa faca o alianta si sa mearga impreuna in alegeri sigur ca si-ar majora sansele. Evident ca da. Problema este ca in general aceste partide, extremiste mi se pare exagerat, sunt conduse de oameni care negociaza greu. Inteleg ca Cozmin si-a luat angajamentul sa-i impace, sa negocieze cu cei doi sefi, dar e complicat. Doamna Sosoaca deja a anuntat: Ea este la prezidentiale si Simion ar fi prim ministru daca ar castiga ea.

Cred ca lucrurile sunt mai complexe. Daca da un singur candidat, daca da doi nu e nicio poveste, nu intra niciunul in turul doi. Ca sa vada turul doi unul dintre cei doi candidati, ma refer la Simion sau Sosoaca, ca unul dintre ei sa mearga in turul doi, ei trebuie sa mearga impreuna. Daca merg impreuna se apropie de 20% si au sanse sa intre in turul doi. Cum vad eu lucrurile, insa, este un americanism numit „wishful thinking”, adica gandesc conform dorintei mele, cred ca asta face Cozmin. El, cu mai multa experienta fata de ceilalti in politica, isi da seama ce trebuie facut. Nu cred ca cineva ii poate impaca practic, adica sa ii puna si sa ramana la aceasi masa. Doamna Sososaca este mult prea entuziasta si in genereal liderii din aceasta zona sunt mult prea entuziasti si nu reusesc sa stea in intelegerile pe care le iau, imediat cum au microfonul in fata de obicei o iau asa un pic pe aratura si isi supara partenerii.

Realitatea Plus: Diana Sosoaca deja a venit deja cu niste conditii. Conditii prin care era clar ca liderul SOS vrea sa se impuna deja, din start. Haideti sa luam scenariul in care unul dintre ei, ca este Sosoaca, ca este Simion, va ajunge in turul doi. Cu cine se va confrunta acolo? Si va fi partea aceasta varianta Vadim Tudor?

Miron Mitrea: Noi nu putem vorbi decat despre ce ne spun sondajele astazi. Ca sa vedem noi asa, peste doua-trei-patru luni pana la alegeri, putem incerca sa facem asemenea supozitii, dar nu sunt analiza serioase. Noi nu stim ce se va intampla, nu stim ce vor scoate unii candidati care azi par neinteresanti. Uite, am urmarit-o azi pe Ana Birchall sa vad tot ce a spus saptamanile trecute. Este foarte asra cu unii dintre candidati, si pune pe masa niste subiecte care daca presa e interesata si le ia s-ar putea ca lui Mircea Geoana sa ii fie foarte greu. Deocamdata vad ca voi presaalitati si defecte deocamdata o lasati in pace. Astazi sondajele arata ca in turul doi va merge Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca. Nici nu ma intereseaza intrebarea cine va castiga pentru ca este una ata de ipotetica incat este foarte greu de raspuns. Dar azi, asta ne arata sondajele, indiscutabil. Mircea Geoana care .era peste 20% in toate sondajele pe care le-am vazut a scazut sub 20%. Are o perioada proasta.

Ne apropiem de alegeri, incepe lumea sa iasa cu diferite calitati si defecte, si exista un fenomen cunoscut: electoratul cand se apropie alegerile incepe sa apara acel vot util. Se gandeste sa nu votezex cu cel care nu prea are sanse sa intre in turul doi si zice „mi-am irosit votul”. Va zice „nu-i mai bine sa votez cu Ciolacu sau cu Ciuca decat cu Geoana, pentru ca ei sunt mai pregatiti”. Si sigur, ei par mai pregatiti, electora. Si atunci Mircea a coborat, este pe locul 3, dar e la bataie cu George Simion, domana Sosoaca e ceva mai in spate. Dat nici nu si-au pus bine mancarea in farfurie si doamna Sosoaca a inceput deja sa manance din farfuria lui George Simion. Astia sunt liderii, daca nu ar fi asa, nu ar avea electorat. Sunt total imprevizibili, ca asta este farmecul doamnei Sosoaca, este total imprevizibila. Eu am crezut foarte multa vreme ca joaca un rol. Nu, nu joaca un rol, asa e ea.

