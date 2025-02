Anca Alexandrescu: „Trebuie să se termine o dată cu acest sistem”

„Pe mine nu mai mă miră absolut nimic, dar vă spun sincer că n-am văzut de 35 de ani atâta nesimțire la un om politic așa cum văd la Klaus Iohannis. Dincolo de sfidarea despre care ai vorbit tu și despre care vorbesc toți românii...acest cuvânt cred că i se potrivește cel mai bine: nesimțire. Pe banii noștri își bate joc de noi, pe banii noștri ne sfidează. Am văzut și declarațiile lui legate înzestrarea armatei și de cheltuieli uriașe, în continuare, pentru armată. Asta este încă o dovadă că nu vrea să vadă sau sfidează. De altfel, dacă vă aduceți aminte, domnul Klaus Iohannis în campania pentru alegeri în 2014-2015 a făcut cu casele, vă aduceți aminte acel ghinion? A rămas mai pregnant ca orice, definitoriu pentru Klaus Iohannis. Exact aceeași atitudine o are și acum, de vină nu este Klaus Iohannis, să știți. De vină sunt cei de la guvernare care refuză să pună în aplicare Constituția și legile țării și anume: să-l dea jos pe Klaus Iohannis așa cum spune Constituția.

Mandatul lui a încetat, acest lucru trebuie constatat de către Parlament. Principalul vinovat este Ilie Bolojan, cel care, în continuare își virează venit...vezi, Doamne, să facă reformă și să schimbe abordarea. De fapt, nu face altceva decât să continue politicile lui Klaus Iohannis. Uitați-vă, ce se întâmplă în învățământ, uitați-vă ce se întâmplă cu omul pe care Bolojan l-a adus să reformeze învățământul. Merge în continuare pe această linie globalistă, de sfidare, total împotriva a ceea ce se întâmplă în America și împotriva vântului, cum se spune. Politicile care au fost puse în aplicare deja de Donald Trump, în Europa, și în România sunt exact pe dos. Nu mai este mult timp până lucrurile se vor schimba, dar văd că Klaus Iohannis ține neapărat împreună cu domnul Bolojan și cu ceilalți care sunt la guvernare ca poporul român să-i dea jos forțat. Văd că nu înțeleg de vorbă bună, ca să zic așa, cum se spune pe la țară. Va trebui să fim mult mai duri, mult mai categorici, fără să instig la violență, să ne înțelegem. Aici este vorba de dreptul poporului român care și-a exprimat o anumită opțiune la vot și pe care trebuie să o spună din ce în ce mai puternic și mai pregnant.”, a declarat Anca Alexandrescu, realizator al emisiunii Culisele Statului Paralel.

Declarațiile Ancăi Alexandrescu vin în contextul unei nemulțumiri crescânde față de actuala conducere politică și a unor dezbateri aprinse despre viitorul guvernării în România.

„A înțeles o lume întreagă ce s-a întâmplat în România, doar cei care vor cu tot dinadinsul să-l păstreze la putere nu vor să vadă și să înțeleagă. Bineînțeles că ei sunt girați în spate de personajele despre care a vorbit aseară Călin Georgescu în exclusivitate la Culisele Statului Paralel și sunt convinsă că în foarte scurt timp vor apărea foarte multe dovezi în acest sens. Trebuie să se termine o dată cu acest sistem, cu acest stat paralel, cu aceste personaje care au luat țara pe persoană fizică și care nu se mai dau duși de la conducerea ei.”, a completat celebra jurnalistă Anca Alexandrescu.

„Acum mult mai apăsat pot să spun că acest impostor care în continuare stă în poziția de președinte al României este un NESIMȚIT! Îmi asum lucrul acesta, nu are decât să mă reclame peste tot, deci este nesimțire, sfidare pe față. Cum e posibil ca un astfel de personaj să vină acum să ne spună, sigur are dreptate Comisia de la Veneția. S-a încălcat Constituția, s-au încălcat legile, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, doar pentru viitor, nu, nu pentru viitor. Trebuie reluat turul 2. Recunoaște faptul că s-au încălcat legile și că lucrurile trebuie fundamental schimbate, dar doar pe jumătate. Ei în continuare iau în raportul Comisiei de la Veneția doar ce le convine...marii pro-europeni. Nu există altă variantă pentru viitor decât reluarea turului 2. Și da, trebuie să dea explicații atât Iohannis, cât și instituțiile statului care au livrat acele compuneri, pentru că alea nu pot fi documente. Acelea sunt niște compuneri făcute de un copil de clasa întâi care nu dovedesc absolut nimic din ceea ce au susținut public, atât Klaus Iohannis, cât și cei de la Curtea Constituțională. Nu au niciun fel de dovadă, nu au apărut informații suplimentare, documente, dovezi, ci doar niște povești pe care le-au invocat ei de la Curtea Constituțională sub o presiune politică a unor șefi de servicii pentru a-l păstra în funcție pe Klaus Iohannis și ei să rămână la putere, la butoane. Nu e vorba doar de Klaus Iohannis, sunt niște personaje care s-au perpetuat în niște poziții de 15-20 de ani și care vor să-și salveze fundul, pe spatele poporului român. Deci, repet, cuvântul de ordine pentru declarația de astăzi a lui Klaus Iohannis este nesimțire.”, a încheiat Anca Alexandrescu.

Ce spune Anca Alexandrescu despre excluderea lui Victor Ponta

„De Victor Ponta eu spun de câțiva ani de zile cine este și ce face. Au început cei care l-au susținut și i-au mai dat o șansă să realizeze ce jeg uman este. Iertați-mă, dar azi poate că sunt mai dură în exprimare, dar nu pot să vorbesc altfel despre aceste personaje. Victor Ponta n-a pierdut nimic astăzi. A pierdut încă o dată Partidul Social Democrat și e problema lor. Nu le plâng de milă pentru că au virat un personaj abject care în continuare este folosit de statul paralel și de sistem să creeze confuzie și să creeze probleme în aceste alegeri. Marele suveranist, Victor Ponta...”, a declarat Anca Alexandrescu.