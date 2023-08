Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel

AVEM DOVADA CĂ STATUL PARALEL ESTE DIRECT LA BUTOANE





"Nu este ceva neobișnuit, de 3 ani noi prezentam la CSP faptul că acest stat paralel nu mai este paralel, ci la vedere. Ceea ce s-a întâmplat ieri la Crevedia este o confirmare a faptului că nu numai că statul de drept a eșuat, ci și că statul paralel este la butoane în direct. Am văzut cazul de la maternitatea din Botoșani, am văzut tragedia de la 2 Mai, iată acum și dezastrul de la Crevedia: peste tot pe unde ne ducem este cineva din mediul politic implicat în orice scandal. În urmă cu o lună am prezentat o anchetă făcută de colegii mei din presă care arăta că la 8 ani de la Colectiv, România în continuare nu are numărul necesar de paturi, Sigur, a răspuns dl. Rafila că niciun stat nu are numărul necesar de paturi, dar niciun alt stat nu este condus de acest stat paralel care a devenit o cangrenă. În continuare președintele Iohannis este bine-mersi la Neptun și a trimis un mesaj, în continuare autoritățile reacționează doar după ce se produce o tragedie, în loc să prevină producerea lor," a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu.







CE DACĂ INSTITUȚIILE ȘTIU? DACĂ AI CONEXIUNI LA PARTID, NU CONTEAZĂ





"Ce dacă 7 instituții au știut? Dacă proprietarul stației GPL este băiatul primarul din Olt care este foarte bine conectat la centrul în partid, la PSD, ce așteptări aveați, credeați că o să se schimbe ceva? (...) Aflam zilele trecute că băiatul unor importanți oameni de afaceri din România a scăpat de condamnare în cazul consumului de droguri, asta în timp ce noi, de o săptămână, discutăm despre tragedia provocată la 2 mai de o beizadea drogată. Ei bine, așteptați-vă să constatăm, peste câteva luni, că și beizadeaua de la 2 Mai va beneficia de aceeași clemență. Luni, la Culisele Statului Paralel, o să vă arăt în exclusivitate în ce cercuri de învârtea tatăl lui Vlad Pascu.(....) Toate aceste lucruri făcute pe picior nu rezolva însă problema de fond: asta a devenit România azi, o țară în care toți vinovații care au pile și sunt bine poziționați în statul eșuat român scapă de vinovăție, orice ar face," a mai afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.