ANALIZĂ Cozmin Gușă: Orban nu e pe placul lui Iohannis. Nu cred că vom avea anticipate

„Ludovic Orban nu e pe placul lui Klaus Iohannis. Criza, provocată de Iohannis, duce la alegeri intr-un singur tur”

„Niciodată nu stăm să ne gandim cum s-a ajuns la această criză politică. Dar memoria recentă, inainte de Klaus Iohannis ne evoca cu cate eforturi, inclusiv din partea presedintelui, peste Constitutie, pe langa, la limita Constitutiei, s-au făcut pentru ca sa fie pus in picioare, nu-i asa, marea criza prezentată de Klaus Iohannis si de liberali, un guvern care sa ne rezolve problemele pana la alegerile la termen parlamentare de un an de zile. Cam asta, octombrie și noiembrie, noiembrie, si cu atat entuziasm a fost impus Ludovic Orban ca premier de minim un an. Numai ca dupa aia s-a intamplat ceva, si acest ceva mi-este din ce in ce mai evident ca-i inapetenta lui Klaus Iohannis de a-l avea pe Ludovic Orban premier.

Pentru că nasul meu de animal salbatic imi spune de ceva vreme si acum vad semne ca de fapt din toata aceasta criza ne vom alege cu niste alegeri locale intr-un tur asa cum le convine in primul rand primarilor PNL, pentru ca au guvernarea, si intotdeauna cel care are guvernarea si care are scorul bun in sondaje, si PNL are scorul bun i nsondaje, este avantajat de alegerile in primul tur.

PMP și Pro România, dezavantajate

PSD-ul, intr-un plan secund, este avantajat si el,iar partidele emergente, cu scor mai mic, mai noi, cum e PMP sau Pro Romania vor fi dezavantajate puternic, de ALDE nu vorbesc, e oale si ulcele, nu mai conteaza la urmatoarele alegeri.

Deci ne vom alege cu primari alesi intr-un tur, avantaj PNL, si ne vom alege dupa parerea mea fara anticipate dar cu alt guvern, care nu va fi condus de Ludovic Orban, ci de altcineva, mai pe placul lui Klaus Iohannis. Cu care guvern, spre multumirea tuturor parlamentarilor care-si vor incheia mandatul in regula, vom merge pana la alegerile la termen parlamentare din noiembrie. o sa vedem ca toata aceasta criza a fost declansata, de fapt, pentru ca Orban nu este pe placul lu iKlaus Iohannis. Atat timp cat Klaus Iohannis e presedinte si e cel care tracteaza, practic, PNL, ghinion! Era mai simplu daca Ludovic Orban si-ar fi dat demisia, s-ar dfi ales altcineva prim-ministru cu un guvern PNL sau eventual de coalitie de drepta cu USR, PLUS si PMP si n-ajungeam in acest circ.

PSD, concentrat pe alegerile locale și congres

Nimeni nu primeste semnale clare. La PSD e destul de complicat ca sa primeasca semnale clare pentru ca aceasta conducere este interimara. Marea majoritate a colegilor mei sunt concentrati in primul rand la alegerile locale si in al doilea rand la un congres de la care poate ca nu spera prea multe nevazand prea multe solutii de reforma, pentru ca cei de la PSD care candideaza la locale au nevoie de reforma, un impuls si un imbold electoral pro-PSD mai puternic la alegerile locale.

Liberalii „au priceput că viata de lider maxim politic a lui Orban se apropie de final”. Ludovic Orban nu mai e acel premier potrivit pentru planurile lui Iohannis in 2020

De partea celalata, toti din PNL au priceput ca viata de lider maxim politic a lui Orban se apropie de final, eu nu spun ca merita, dupa parerea mea a fost cel mai harnic liberal in 2019 si in calitatea lui de coordonator de campanie la europarlamentare si prezidentiale, PNL a obtinut doua succese consecutive, numai ca aici suntem in politica, interesele sunt cele care primeaza si eu vad toate aceste proceduri doar spre descaunarea lui Ludovic Orban. Eu asa simt din aceste actiuni prin care Klaus Iohannis le-a declansat si ne-a aratat anticipatele ca de fapt s-a razgandit, si Ludovic Orban nu mai e acel premier potrivit pentru planurile sale in 2020. Daca ne uitam in fiecare zi ce se intampla, o sa vedem ca cel care pierde masiv din punct de vedere al credibilitatii si al autoritatii in interiorul partidului este Ludovic Orban. Nu era nevoie de aceste anticipate. Girul presedintelui fusese dat pentru un an de zile cu toate datele care erau pe masa si in octombire, noiembrie si urgenta publica de a avea un nou guvern n-avea niciun motiv sa mearga in aceasta aventura care pare de nerezolvat si tine de PSD. De ce sa te dai pe mana unora in mod gratuit, de ce sa-ti asumi raspunderea cand nimen inu ti-o cere?! De ce sa fortezi o motiune de cenzura cand nimeni n-avea de gand sa o depuna. Majoritatea asta fragila... Ludovic Orban a facut tot ce trebuai pentru Klaus Iohannis. Dar Iohannis poate sa raspunda: era de datoria lui de presedinte, nu l-am rugat eu sa faca asta, de presedinte de PNL.

Interesele celui care astazi este un om fara rival politic in Romania, fara un challenger cum e Klaus Iohannis, ele primeaza, pentru ca altfel putem sa ne intrebam de ce la audieri exact ministrii care tin de axele de actiune ale lui Iohannis, Ciuca si ministrul de Externe, Aurescu, au primit aviz favorabil?!”, a spus Cozmin Gușă.

Sondajul pentru Capitală. PNL câștigă în alianță cu PMP. USR-PLUS nu au sanse cu rezervistii din spate

Legat de sondajul pentru Bucuresti, comandat de PNL, unde PNL are 31%, USR-PLUS - 29%, PSD - 18%, PMP - 7%, Pro România - 5%, iar pentru candidatii posibili la PMB: Rares Bogdan are 32%, Ludovic Orban - 25%, Violeta Alexandru - 20%, Firea - 23%, Vlad Voiculescu - 14%, Nicusor Dan - 11%, Cozmin Gușă a declarat că respectă prognozele sociologilor și că Bucureștiul poate fi câștigat de PNL doar printr-o alianță cu PMP.

„Cred că in doua-trei zile ei vor prezenta acest sondaj intern (sondajul PNL - n.red.). Nu modifică cu nimic prognozele făcute de sociologi până în acest moment.

PNL este mai liniștit că poata să aibă câștig la Primăria Generala si la sectoare daca realizeaza o alianta cu PMP pentru ca au public complementar, si PMP poate da candidatul la unul sau doua sectoare, mai ales cu scorul lui Băsescu.

Bucurestiul, prin prisma faptului ca Traian Basecu a fost primar, este o chestie foarte tehnica. Eu asa văd că ar răspunde PNL, cu o alianta cu PMP, la preconizata alianta pe Bucuresti a PSD cu Pro România, care are acele 5-6 puncte, probabil 4, probabil 6. Despre ALDE nu mai putem vorbi la Bucuresti, la scor in niciun caz.

Scorul lui Nicusor Dan este credibil, pentru că era puternic cand era masurat din partea tuturor, el are un 6-7%. Reprezentând USR, este mai sus, asa au fost masurate. Datele astea (ale sondajului - n.red.) sunt coerente.

În mod sigur il voi sprijini pe Dan Tudorache de la Sectorul 1, e si presedintele organizatiei din care eu fac parte , cred ca a facut o treaba buna in afara politicului.

În sondajul PNL, pe locul I, la doua procente in fata lui Dan Tudorache, este o doamna foarte galagioasa, care se face ca nu stie romaneste si tot graseiaza, Clotilde Armand... sa ne trezim cu un asa primar. Si eu, ca locuitor al sectorului 1 și ca membru PSD ma voi mobiliza pentru Dan Tudorache. Nu mi-au fost cerute serviciile nici de Gabriela Firea, nici de alti colegi din Bucuresti, asa ca sunt derobat de a le da consultanta.

Eu am colegi in tara la PSD care m-au rugat sa-i ajut. De la cei de la Arad, Bistrita si inca cateva judete. Si acolo unde am fost rugat si am acceptat si eu cred in acei oameni, sigur ca o sa ma duc sa-i ajut cu ce pot eu, si cred ca pot destul de mult.

Legat de coalitia (...) doar PNL și PMP, pentru ca sunt complementari, dar si compatibili.

In rest, rezervistii din spatele USR-PLUS, rezervistii din serviciile secrete si oamenii de afaceri conectati la acei rezervisti din serviciile secrete, ei nu concep aceasta alianta, pentru ca ei nu vor sa fie piua a doua. (...) Aici e nevoie de intelepciune, si nu cred ca se va ajunge la asa ceva.

Lupta la sectoarele din Capitală

De altfel, in sondajul intern al PNL, in afara de sectorul 1 unde Clotilde Armand are cele doua procente in fata lui D. Tudorache, în niciunul din sectoare USR-PLUS nu castiga, astazi, cum e poza zilei.

La sectorul 3 castiga cu un scor mirobolant Negoiță, independent de stanga, la PSD, la sectorul 4 castiga actualul primar cu 40 si ceva la suta, astazi, dar daca toate aceste mecanisme si strategii daca vor fi destepte, ele pot modifica foarte mult.

Nu exista un ascendent din partea USR-PLUS in Bucuresti, si in afara de sectorul 1, unde au un avantaj fragil, care s-ar putea topi in timpul campaniei, nu au sanse reala sa castige mai nimic, iar, in aceste conditii, nici pentru ei anticipatele nu reprezinta ceva ce i-ar avantaja. Si s-ar putea sa vedem neinteresati de anticipate la un moment dat daca nu pot sa aiba loc odata cu localele.

Văd anticipatele in acest moment ca nefiind o variantă inclusiv pentru Klaus Iohannis. Nu cred că vom mai avea anticipate, vom avea alegeri intr-un tur și alegeri parlamentare la termen, pentru că așa toată lumea e mulțumită. Cel care pleacă acasă va fi un soi de perdant de serviciu, adică Ludovic Orban”, a concluzionat Cozmin Gușă.