Iulian Chifu a anunțat și pe contul său de Facebook numirea sa.

„Am avut azi onoarea sa mi se propuna pozitia de consilier de stat al Premierului Nicolae Ciuca. Avand in vedere relatia veche si apropiata si prietenia care ma leaga de generalul Ciuca, am acceptat. E de munca, iar provocarile in zona in care ma pricep - relatii internationale, securitate, conflicte, crize, afaceri strategice - sunt numeroase. Cu sprijinul institutional necesar si cu ajutorul echipei, sper sa reusesc sa fac fata si acestei responsabilitati pe care mi-am asumat-o”, a notat iulian Chifu, miercuri seară, pe Facebook.

Analistul de politică externă este profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, specializat în Analiza de Conflict, Decizie în Criză, reconstrucție post-conflict, studii prospective. Este președintele CPC-EW - Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning București. A fost consilier prezidențial în perioada 2011-2014, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu.

Printr-o altă decizie, Nicolae Ciucă l-a eliberat pe Victor Florin Dumitriu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, publicată, tot miercuri seară, în Monitorul Oficial.

Dumitriu, un apropiat al președintelui PNL Florin Cîțu, a fost numit în această funcție de fostul premier la începutul mandatului său la Palatul Victoria, în februarie 2021.