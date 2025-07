Programul de încasări venituri bugetare alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru activitatea din primul semestru al anului 2025 a fost de 249,03 miliarde lei, fiind colectate: venituri bugetare brute în sumă de 266,38 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de 112,8% (indice nominal), respectiv mai mult cu 30,28 miliarde lei decât în perioada similară din anul 2024 (236,10 miliarde lei), venituri bugetare nete în sumă de 245,22 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de 112,20% (indice nominal), în sume absolute cu 26,67 miliarde lei mai mult decât în primul semestru al anului 2024 (218,55 miliarde lei)', se menționează în comunicat.



Agenția subliniază că, în ultimii doi ani, a făcut pași importanți către modernizare, implementând soluții digitale care să conducă la creșterea colectării veniturilor bugetare dintre care amintește: implementarea sistemului SAF-T (fișierul standard de control fiscal); generalizarea sistemul național de facturare electronică (RO e-Factura); implementarea sistemului RO e-TVA; interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale (caselor de marcat) la sistemul informatic al MF- ANAF; dezvoltarea sistemului de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO-e Transport; împreună cu Autoritatea Vamală Română, ANAF a dezvoltat programul e-Sigiliu, ca parte integrantă din RO e-Transport. Sistemul permite monitorizarea în timp real a mijloacelor de transport marfă suspecte a fi implicate în mecanisme complexe de evaziune fiscală.



De asemenea, se menționează: extinderea sistemului informatic AEOI_RO ( Automatic Exchange of Information) cu funcționalități specifice DAC 7, aprobate la nivel comunitar, asigurându-se schimbul automat de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre; reproiectarea și optimizarea sistemului informatic VIES_RO (Value Added Tax Information Exchange Sistem). Principalul obiectiv al acestui sistem informatic îl constituie crearea unui mecanism eficient de creștere a încasărilor prin combaterea evaziunii fiscale generate de societățile comerciale înregistrate în scop de TVA (având în vedere faptul că, din punct de vedere funcțional, sistemul asigură realizarea schimbului de informații privind livrările intracomunitare); implementarea Sistemului CESOP - colectează informații despre plățile efectuate prin intermediul furnizorilor de servicii de plată pentru tranzacții transfrontaliere; extinderea sistemului de verificare documentară de la distanță 'desk-audit'; interoperabilitatea cu alte instituții ale statului.



'La final de mandat ca președinte al uneia dintre cele mai importante instituții publice din țară, trebuie să subliniez faptul că toate realizările prezentate s-au obținut într-o perioadă marcată de numeroase schimbări și provocări profesionale. Toți pașii făcuți în sensul modernizării și dezvoltării activității ANAF au impus eforturi susținute și implicarea activă a întregii echipe de specialiști din structura ANAF, fapt pentru care mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul acordat!', a declarat Nicoleta-Mioara Cîrciumaru, președintele ANAF.



Potrivit comunicatului, principala misiune a Agenției Naționale de Administrare Fiscală este aceea de a colecta și administra impozitele, taxele și contribuțiile sociale prin aplicarea politicilor și reglementărilor legale din domeniul fiscal. Activitatea de reglementare legislativă nu aparține Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind atributul exclusiv al Ministerului Finanțelor.



'Pe întreaga perioadă a mandatului doamnei Nicoleta-Mioara Circiumaru, început în luna iunie 2023, activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost coordonată astfel încât să se continue realizarea reformelor menite să asigure îmbunătățirea performanței sale prin creșterea capacității de colectare a veniturilor fiscale și de reducere a decalajelor fiscale, în strânsă corelare cu obiectivele și țintele asumate prin Strategia ANAF și prin Planul Național de Redresare și Reziliență', se arată în comunicat.



Potrivit ANAF, în 2023, întregul efort depus în perioada de mandat analizată, iunie-decembrie 2023, pe linia modernizării și eficientizării activității de administrare fiscală s-a concretizat prin obținerea unor rezultate deosebite, rezultate obținute într-un context macroeconomic marcat de numeroase influențe nefavorabile (cele mai importante fiind continuarea războiului din Ucraina cu efecte negative asupra lanțurilor de aprovizionare cu materii prime și produse energetice, scăderea ritmului de creștere economică de la 4,7% în 2022 la 2,4% în 2023, reducerea IPC la 106,61% față de 116,37% în 2022 etc.). Astfel, la finele anului 2023 s-au consemnat : venituri bugetare brute în sumă de 415,0 miliarde lei, cu 46,0 miliarde lei mai mult (112,5% indice nominal) decât în anul 2022 (369,0 miliarde lei colectați în an de creștere și de revenire economică postpandemică); venituri bugetare nete în sumă de 386,9 miliarde lei, cu 33,6 miliarde lei mai mult (109,5% indice nominal) decât în anul 2022 (353,3 miliarde lei), în condițiile rambursării de TVA în valoare totală de 30,28 miliarde lei.



Activitatea ANAF din anul 2024 s-a finalizat prin colectarea de venituri bugetare nete în sumă de 459,9 miliarde lei, ceea ce reprezintă: comparativ cu anul 2023, o creștere de 118,9% (indice nominal), mai mult cu 73 miliarde lei în sume absolute; comparativ cu programul din legile bugetare inițiale exclusiv veniturile din digitalizare (450,8 miliarde lei), un grad de realizare de 102%, respectiv un plus de 9,1 miliarde lei, în condițiile rambursării de TVA în sumă de 30,19 miliarde lei.