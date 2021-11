Femeia de afaceri a realizat transferul lui Nicolae Stanciu la Anderlecht, în vara anului 2016, pentru o sumă ce se apropia atunci de 10 milioane de euro. Acum, după o perioadă mai complicată pe plan personal, Anamaria Prodan este gata să se reinventeze.

După ce a realizat transferuri de marcă şi afaceri de-a lungul timpului şi a fost la conducerea unor echipe de fotbal precum Universitatea Cluj sau Hermannstadt, impresara de jucători revine în presă.

Mai exact, Anamaria Prodan va intra în acţionariatul postului TV Realitatea Sportivă. Femeia de afaceri se va ocupa de structura editorială a noului post de televiziune, scrie realitateasportiva.net. Totodată, Ana Maria Prodan se va ocupa și de postul TV Realitatea Star.

"Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, familia Realitatea se mărește cu două noi proiecte: Realitatea Sportivă si Realitatea Star. De partea editorială se va ocupa Ana Maria Prodan", a spus Claudiu Giurgea.

Anamaria Prodan nu este străină de domeniul jurnalistic. Aceasta a activat în trecut în cadrul publicaţiilor ,,Ciao!”, “Indiscret” și “Ora”, dar a colaborat şi cu diferite televiziuni. Astfel, impresara de fotbalişti revine la prima dragoste.

Postul TV Realitatea Sportivă, unde Anamaria Prodan va fi acţionar, se va lansa pe data de 1 decembrie a acestui an, la ora 18.00.

"E o provocare maximă pentru mine pentru că întotdeauna, provenind din rândurile presei, ma întorc la prima dragoste și o fac ca numărul 1. Întotdeauna am crezut în puterea fabuloasă pe care o are presa de a schimba orice, oricând, oricât. Cred cu putere în oamenii tineri, foarte bine pregătiți. Vreau să-i mulțumesc unui om care îmi este foarte drag: Paul Păcuraru. Este partenerul meu, un bărbat extraordinar, un bărbat atât de deștept încât ți-e foarte drag să te uiți la el. Vom pune bazele celor două proiecte altfel decât tot ce avem azi pe piață. Un canal de sport altfel decât ceea ce este. E foarte greu să te bați azi ca un bebeluș nou-născut cu niște posturi uriașe care fac de zeci de ani sport. Numai că omul sfințește locul. Noi o să strângem o echipă frumoasă, fără pată, fără telefoane care sună "Dă în ăla, dă în ăla!". Absolut toata lumea, și când s-a aflat în piață ca Ana merge către Realitatea a fost o nebunie. Unii care erau dușmani au încercat repede să repună bazele unei prietenii. Toată lumea mă cunoaște. Nu mă schimbă faptul că sunt patron la televiziune sau că sunt impresar de succes. Cine greșește plătește. Așa e în viață și așa e și în fotbal", a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate la Realitatea Sportivă.

"Întotdeauna când aduci o picătură de ceva nou, un altfel, eu îmi doresc să văd viața sportivilor așa cum o știu eu. Lumea o percepe altfel. Eu vreau să aduc în viața telespectatorilor munca unui sportiv - cumplit de grea! Viața fotbalistului e de milioane de ori mai cumplită. Asta vreau să aduc puțin, pe lângă tot ce vom achiziționa pe partea de meciuri și competitii sportive, vreau să văd sportivii și altfel decât timorați în fața microfonului", a mai spus Ana Maria Prodan.

"Noi românii am împământenit chestia asta: ne venerăm vedetele după ce mor. Aș dori să dam sportivului ce e al sportivului, să prezentăm viața lor, munca titanică și altfel. Vreau să arăt că un sportiv nu este un agramat care nu știe să dea decât cu piciorul în minge. Sportivii, în general, nu sunt acești inculți care nu știu să lege două cuvinte. Eu am norocul că am acces în ambele lumi, mondenă și sportivă. Pot să îmbin și să relaxez chestia asta pe care o scot în evidență posturile de sport, din partea tehnică. Fotbalul, în general, este o chestie de bucurie, nu de încrâncenare, bătaie, noi putem să aducem liniște, pace și frumos în sport. Nu contest că, pe măsură ce trec lunile, vom crește. În general, pe tot ce am pus mâna... voi sunteți cei mai buni, postul ăsta nu a fost târât niciodată prin nămol", a punctat Ana Maria Prodan.