Emiliana Costiug, președintele Asociației Medicilor de Familie din Cluj, a publicat o fotografie cu procesul-verbal de amendă și a precizat că motivul amenzii e faptul că adeverința eliberată de angajator este neconformă.

"Sanctiune de 6000 lei pentru un medic de familie pentru eliberarea unui concediu medical de îngrijire copil bolnav!!! Motivul - adeverinta eliberata de angajator este neconformă. Nu pentru ca actul medical nu a fost corect, nu pentru asistenta medicala nepotrivită acordată copilului. NU! Pentru hârtii neconforme! IN CE TARA TRAIM??? Cum am ajuns ca medicul sa fie transformat in functionar ce verifica adeverinte, cupoane, scrisori medicale??? Ca apoi să fie sanctionat cu sume astronomice... Intelegeti acum de ce pleacă tinerii medici?", a atras atentia, intr-un mesaj pe Facebook medicul de familie clujean Emi Costiug.

Conform fotografiei postate în online, procesul-verbal este întocmit pe data de 17 aprilie de către Casa de Asigurări de Sănătate Cluj și urmează unui control din 2 aprilie la cabinetul unui medic de familie din Florești.

”Atenție părinți care solicitați concediu medical când este bolnav copilul. Vă prezentați la cabinet cu adeverință anexa 7 de la ambii părinți, sau declarație notarială dacă unul nu lucrează. Milă mi de tine dar mie mi se rupe inima…la propriu!”, a scris, pe Facebook, medicul sancționat.

Într-un comentariu la postarea sa, președintele asociației medicilor de familie din Cluj, Emiliana Costiug a spus: Sanctiune de 6000 lei pentru recomandarea unui concediu medical de ingrijire copil bolnav???? In aceste conditii, nici un medic de familie nu va mai elibera concediu medical...Sa ramaneti sanatosi, aveti grija de copii sa nu se imbolnaveasca! Cam asta e statul roman....".