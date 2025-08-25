Cum s-a petrecut accidentul

Potrivit polițiștilor, o șoferiță de 30 de ani conducea pe direcția bulevardului Revoluției din 1989 către strada Cluj și, la intersecția cu bulevardul Vasile Pârvan, a intrat în coliziune cu autospeciala Serviciului de Ambulanță Județean, care circula în regim prioritar, având semnalele luminoase și acustice pornite.

În urma accidentului, au fost rănite conducătoarea autoturismului, asistenta medicală aflată în ambulanță și bebeluşul de o lună care era transportat de echipaj.

Intervenția echipajelor de urgență

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara cu o autospecială de descarcerare, precum și trei ambulanțe SAJ.

Femeia aflată la volan a suferit un traumatism cranio-cerebral, iar asistenta de pe ambulanță acuza dureri cervicale. Ambii pacienți, precum și copilul, au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs coliziunea.