Excursia care s-a transformat în coșmar

Sâmbătă dimineață, grupul a pornit cu o mașină de teren, recent achiziționată, spre zona Colții Caprei – Portăreasa, pentru a admira răsăritul. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a prăbușit într-o râpă de aproape 300 de metri adâncime. Impactul a fost devastator.

În mașină se aflau cinci persoane: Ștefan, aflat la volan, logodnica sa Ștefania, prietenii lor Darie și Alexandra, precum și Costin. Din păcate, doar Costin a supraviețuit.

Ore de agonie pentru singurul supraviețuitor

Rănit grav, Costin a rămas captiv în prăpastie mai bine de zece ore, lângă trupurile prietenilor săi. Descoperirea a fost făcută întâmplător de un culegător, care a alertat imediat autoritățile. Tânărul a fost transportat de urgență cu elicopterul la spital, unde medicii încearcă să-i salveze viața.

Ștefan și Ștefania erau foarte iubiți și respectați în comunitatea din Lerești. Logodna lor fusese sărbătorită cu bucurie, iar nuntă urma să aibă loc în curând. Acum, însă, familiile lor organizează înmormântările.

Primarul comunei, Marian Toader, a vorbit cu lacrimi în ochi despre tragedie pentru un post TV de știri:

„Suntem în stare de șoc. Întreaga comunitate este îndurerată. Niște copii minunați, plini de viață, care se iubeau și urmau să-și întemeieze o familie, au dispărut în cel mai cumplit mod.”

Vestea a zguduit întreaga zonă. Localnicii din Lerești și rudele tinerilor îi plâng acum pe cei dispăruți și se pregătesc să le aducă un ultim omagiu.