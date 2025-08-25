Mașina, complet distrusă

Fotografiile surprind o caroserie deformată pe toate laturile, cu acoperișul turtit, stâlpii de rezistență rupți și partea din față aproape inexistentă. Analiza preliminară sugerează că vehiculul nu s-a prăbușit pur și simplu frontal sau pe plafon, ci a trecut printr-o rostogolire violentă și continuă, fiecare impact cu stâncile amplificând distrugerile.

Ocuparea mașinii cu cinci pasageri și bagaje de camping a sporit forța impactului, însă, potrivit celor care au studiat cazul, chiar și un vehicul gol ar fi avut șanse minime de a rezista unei astfel de căderi.

Accident cumplit în Argeș / Sursa foto - Poliția Română

Cum ar fi început accidentul

Primele ipoteze arată că șoferul ar fi părăsit traseul principal și ar fi intrat pe un drum îngust, abandonat, folosit în prezent doar de ATV-uri. Într-o zonă unde drumul s-a îngustat brusc, ar fi încercat să continue, sperând că mașina va putea depăși porțiunea dificilă.

În acel moment, una dintre roți ar fi ieșit de pe traseu și ar fi alunecat pe un mal instabil, erodat de ploi. Greutatea mașinii, ridicată și de încărcătură, a dus la pierderea echilibrului. În astfel de condiții, spun specialiștii, rostogolirea poate începe chiar și la un unghi de doar 15–20 de grade.

Suspensia uzată și amortizoarele slăbite ar fi contribuit la pierderea stabilității. Odată declanșată răsturnarea, fiecare denivelare a accelerat mișcarea, amplificând forța impactului.

Lecții pentru pasionații de off-road

Cei care au analizat accidentul atrag atenția că zonele montane înguste trebuie abordate cu maximă prudență. Greutatea suplimentară a pasagerilor și a bagajelor reduce stabilitatea mașinii și crește riscul de răsturnare. În plus, dacă drumul devine vizibil impracticabil, cea mai sigură decizie este întoarcerea, chiar dacă manevra este dificilă.

„Mulți șoferi experimentați au învățat pe pielea lor că un drum aparent practicabil se poate transforma rapid într-o capcană. O secundă de ezitare sau impresia că mașina poate trece acolo unde drumul dispare pot avea consecințe fatale”, spun pasionații de off-road.

O tragedie cu patru victime

Accidentul din Masivul Iezer-Păpușa, produs în județul Argeș, a avut urmări dramatice: patru tineri au murit, iar al cincilea, grav rănit, a fost salvat în ultima clipă. Strigătele acestuia au fost auzite de culegători de fructe de pădure, care au alertat autoritățile.

Echipele de salvamont, pompieri și polițiști au intervenit imediat, însă terenul dificil a îngreunat operațiunea. Supraviețuitorul a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Spitalul Județean Brașov.

Ancheta oficială continuă, dar primele concluzii arată o combinație de factori: drum instabil, supraîncărcarea mașinii, încercarea de a forța trecerea pe un traseu periculos și lipsa experienței într-o situație critică.