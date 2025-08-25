Este ziua decisivă pentru al doilea pachet de măsuri! Coaliția ar fi trebuit să finalizeze proiectul. Potrivit unor surse însă, pachetul ar putea să fie finalizat abia astăzi, iar ședința de Guvern ar urma să fie și ea amânată pentru zilele următoare. Ar mai fie nevoie de discuții între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, spun aceleași surse, după seria de atacuri dure în coaliție. Între timp, opoziția pregătește o moțiune de cenzură.