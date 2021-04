Mauro Morandi, în vârstă de 81 de ani, a descoperit Budelli, o insulă din largul coastei Sardiniei cunoscută pentru plajele sale cu nisip roz, după ce i s-a stricat barca în timp ce era în drum spre Oceanul Pacific. Atunci s-a hotărât să-și abandoneze călătoria pe care o planificase și să rămână pe insulă.

”Bine ați venit în casa mea! Nu am curent electric aici, așa că am montat un panou solar pentru alimentare. Cât privește apa, eu folosesc apa de la ploaie, pentru că nu există aici nicio fântână sau pârâu.

Am ajuns aici în 1989 și am devenit îngrijitorul insulei. Nu am vrut să mă întâlnesc cu nimeni mai mulți ani de zile. Decizia mea a fost să trăiesc în mijlocul naturii. Să încep să trăiesc într-un alt mod, așa cum consider că viața ar trebuie să fie”, spune bărbatul.

Mauro Morandi a locuit pe insulă într-un adăpost construit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

”Cunosc cu ochii închiși fiecare loc din insulă. Aparent, am devenit un mic botanist”, mai spune bărbatul.

Autoritățile au decis să transforme insula în zonă de cercetare ecologică, așa că Mauro Morandi a fost nevoit în cele din urmă să revină în civilizație și s-a mutat într-un apartament dintr-un orășel italian.