În imaginile surprinse de paparazzi în timpul unui eveniment care avea loc la restaurantul respectiv, publicate de fanatik.ro, se vede cum fosta șefă antimafia ajută la preluarea comenzilor de pizza. Cu părul legat în coadă, în spatele tejghelei, Alina Bica pare să stea de vorbă cu angajații și clienții localului din sudul Italiei.

Alina Bica, în Italia/ Colaj foto: Fanatik.ro

Nu este pentru prima oară când Alina Bica este surprinsă în interiorul restaurantului. La începutul anului, discuta cu jurnaliștii italieni despre condamnarea ei din România.

"Am fost achitată pentru toate acuzațiile de corupție, a rămas doar una, pentru care sunt în această situație în Italia. Este vorba de o infracțiune de favorizare a infractorului. Nu am nicio intenție să mă întorc în România. Eu am acest cazier, nu pot să merg să lucrez în sectorul public. Timp de 18 ani am avut o carieră. Am făcut masteratul la Sorbona, am studiat în America, am multe diplome, cunosc o grămadă de lucruri", afirma Alina Bica, într-o filmare realizată cu camera ascunsă și difuzată de un post TV.

Alina Bica a fost condamnată de justiția din România la 4 ani de închisoare cu executare pentru favorizarea infractorului.