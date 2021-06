Marele actor s-a îmbolnavit la două luni după ce s-a imunizat, iar de Paște, atât el, cât și soția, au fost internați. După externare, Alexandru Arșinel s-a retras la Sinaia, pentru recuperare.

De-a lungul unei cariere impresionante, Arșinel a interpretat sute de roluri, majoritatea de comedie și revistă, în filme, pe scenă și la radio. Colaborarea emblematică a carierei sale este cea cu regretata Stela Popescu. La moartea celebrei artiste, în 2017, duetul împlinise 39 de ani.

“Totul a început dintr-o întâmplare. Actorul Ştefan Bănică, la vremea aceea partenerul de scenă al Stelei, nu a putut să onoreze un spectacol şi aveau nevoie de altcineva cu care să joace. Până la urmă eu am fost cel care l-a înlocuit, apoi am dus la bun sfârşit tot proiectul din vara acelui an şi, pentru că a fost un mare succes, de atunci am rămas împreună o viaţă. Am făcut mii de spectacole”, a povestit Arșinel, într-un interviu.