Procentul de vaccinare împotriva poliomielitei în România este mult sub nivelul necesar pentru protecție, spun experții. În aceste condiții, specialiștii vorbesc deja despre posibilitatea reapariției bolii, în special la copiii fără imunizare. Poliomielita provoacă paralizie definitivă și nu are tratament, motiv pentru care vaccinul rămâne singura formă reală de apărare.

În Germania, principala autoritate de sănătate a confirmat pentru Reuters detectarea formei sălbatice a poliovirusului în probele de apă reziduală, acesta fiind primul caz în Europa din 2010 încoace. Ultimele cazuri în Germania fuseseră înregistrate acum peste trei decenii, iar în Europa, forma sălbatică mai fusese raportată în Elveția (2007), Rusia și Tadjikistan (2010). Detectarea recentă demonstrează că pericolul virusului poliomielitic nu a dispărut.

Prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, explică că Germania beneficiază de o acoperire vaccinală între 85% și 93% pentru schema completă de vaccinare cu trei doze, ceea ce asigură o imunitate colectivă funcțională și scade aproape complet riscul îmbolnăvirii în cazul unui contact cu virusul sălbatic. În schimb, România are un nivel mult mai scăzut al vaccinării anti-polio, cu 66,7% acoperire în mediul urban și 60,4% în mediul rural, potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) privind copiii născuți în 2013.

Medicul epidemiolog atrage atenția că scăderea acoperirii vaccinale în România, amplificată de curentele antivacciniste și efectele pandemiei recente, pune țara în pericol de reapariție a poliomielitei. În caz de epidemie, una din 200 persoane infectate poate ajunge să dezvolte forma paralitică a bolii, care este ireversibilă, iar din cei afectați 10% pot deceda.

Ultimul caz oficial de poliomielită în România a fost înregistrat în 1992, după un istoric dureros al anilor ’80 când erau raportate zeci până la sute de cazuri anual. Virusul poate provoca paralizie ireversibilă și decese, iar imunizarea preventivă prin vaccinare rămâne singura soluție eficientă.

Pentru creșterea ratei de vaccinare, medicii recomandă informare consecventă și profesională. Vaccinurile din calendarul național de imunizare nu sunt obligatorii, ci recomandate, iar decizia revine părinților, care trebuie să înțeleagă riscurile la care își expun copiii.

Schema de vaccinare pentru poliomielită în România este:

Prima doză la 2 luni,

A doua doză la 4 luni,

A treia doză la 11 luni,

Doza de rapel la 6 ani.

Aceste doze se administrează sub forma unui vaccin polivalent combinat, care protejează simultan împotriva mai multor boli.

Există două forme de poliomielită care circulă global: poliovirusul sălbatic, în prezent limitat la Afganistan și Pakistan, și formele mutate ale virusului viu slăbit folosit în vaccinuri, care pot circula în comunități cu acoperire vaccinală redusă.

Este esențial ca părinții să conștientizeze importanța vaccinării pentru prevenirea reapariției poliomielitei și să acționeze responsabil pentru protecția copiilor și a comunității, spune prof. Popovici: „Varianta A este ca părinții să-și vaccineze copiii și bolile prevenibile să fie ținute sub control. Varianta B este refuzul vaccinării și reapariția epidemiilor. Nu există o variantă C”.