Nivelul apei a scăzut ”sub pragul critic de 12,7 metri” şi nu mai este suficient să alimenteze ”bazinele Centralei Nucleare Zaporojie” în vederea operaţiunilor de răcire”, anunţă directorul operatorului ucrainean Ukrhydroenergo, Igor Sîrota, relatează AFP citată de News.ro.

NEW: A time series of satellite images from @planet shows water dropping at the Kakhovka Reservoir near the Zaporizhzhia Nuclear Power Planet.



When water levels drop below 12.7 meters, the plant will no longer have access to the reservoir for cooling water. pic.twitter.com/06J4gL6obM